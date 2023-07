Yailin La Más viral muestra adelanto de canción y la tunden en Instagram

Después de la tángana que se dieron Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine con Anuel AA en Instagram y de una pequeña pausa de 24 horas, la Chivirika mostró el adelanto de lo que es su nueva canción. Los comentarios de sus fans y de sus detractores no se hicieron esperar. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Mientras muchos le aplauden a Yailin su éxito y que esté sacando otro tema, cosa que solo habla de lo muy trabajadora que es, otro tanto la criticó y dijo que la pelea que armaron Tekashi 69 y Anuel AA junto a ella es marketing porque tenía una canción bajo la manga por lanzar.

“… Por ahí dicen que soy mala. A veces las vai** no son como uno cree. Tú me haces sentir bacana. Yo contigo soy muy clara que no tengo nada que esconder. Yo te doy lo que tú quieras. Tienes todos los requisitos. Tú tienes todo lo que yo quiero”, se le escucha cantar a Yailin la más viral en una publicación que hizo en sus redes sociales.

Yailin La Más Viral en promoción de Narcisista. Foto: cortesía de Vital Versatility.

Foto: Cortesía

Tunden a Yailin La Más Viral en Instagram por su nueva canción

No ha salido completamente y ya recibió ciento de críticas, pero no por el contenido de su nueva canción, sino por todo lo que sucedió antes con su ex Anuel AA y quien ella dice que es su colaborador musical, Tekashi 6ix9ine. Los fans del intérprete de Las Leyendas Nunca Mueren y padre de su hija Cattleya le dejaron su opinión en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram.

“Solo esperemos que dejes de tirarle hate (odio) a Anuel, porque es el padre de tu hija, y es el único que te dio a conocer. Los problemas resuélvelos como una dama, ya que lo que estás haciendo de salir con su enemigo, colocarle incluso a tu hija en el pecho, fue una gran provocación“, “MÁS AUTOTUNE Esperemos que al menos te la sepas a la hora de subir a escenario”, “Pues con autotune quien no canta bien” y “La mujer de las mil voces deberían llamarla”.

No solo la están criticando por todo lo que sucedió antes de dar a conocer este tema, sino que también muchos aseguran que el Auto-Tune, programa que afina a la voz de los cantantes en el proceso de postproducción, que usó en su canción no es solo en una parte sino en la gran mayoría del tema.

Yailin La Más Viral y Anuel AA cuando aún eran pareja. Foto: Backgrid/The Grosby Group.

Foto: Grosby Group

Yailin La Más Viral no mencionó más a Anuel AA y dicen que su tema es para Tekashi 6ix9ine

Esta nueva canción de Yailin la más viral no parece estar muy inspirada en el cantante de género urbano Anuel AA. Por el contrario, en su misma sección de comentarios de su cuenta de Instagram aseguran que la canción pudiese ser para Tekashi 69, pues habla de lo bien que le hacen sentir.

Yailin nunca se había referido a las causas por las que terminó su relación con Anuel AA hasta que él mismo montó una foto con el rostro de Cattleya de ella en Instagram. Esto hizo enfurecer a Yailin, lo que la llevó a decir en redes sociales que había sido víctima de violencia doméstica y que el ex de Karol G supuestamente lo había golpeado embarazada. Ante esta fuerte denuncia que hizo en redes sociales, también acompañó la misma con una fotografía en la que se le ve un moretón en la cara.

Posteriormente, los abogados de Yailin la más viral, dijeron a través de comunicado en redes sociales que iban a tomar acciones legales por violencia doméstica. Esto sucede en el marco del proceso legal de divorcio entre la Chivirika e interpreté Narcisista y Anuel AA.

Hasta el momento de cierre de esta nota, no se sabía si efectivamente el equipo legal de Yailin la más viral había efectuado esta denuncia ante las autoridades en República Dominicana.

Sigue leyendo:

– Mamá de Yailin La Más Viral advierte a Anuel AA: “Se te cayó la careta”, dijo en Instagram

– Yailin La Más Viral publica número de teléfono de Anuel AA y lame cuello de Tekashi 6ix9ine

– Tekashi 6ix9ine dice que Anuel AA no paga pañales, ni renta de hija con Yailin La Más Viral

– Madre de hija de Tekashi 6ix9ine le da con todo: “Payaso” y defiende a Anuel AA

– Yailin La Más Viral y Tekashi niegan ser pareja en El Gordo y La Flaca