Yailin la más viral luce explosiva en portada de People en Español y manda mensaje para Anuel AA

Yailin la más viral dio una entrevista exclusiva a la revista People en Español, donde además mostró toda su belleza en la portada. Contra todo pronóstico, la Chivirika abrió su corazón y habló de su pasado con Anuel AA, de su hija Cattleya y de cómo ha crecido su carrera en los últimos dos años. View this post on Instagram A post shared by People en Español (@peopleenespanol)

Con un look bastante ochentero color verde, vuelos y guantes, Yailin la más viral protagoniza la portada nada más y nada menos que la revista People en Español. En su entrevista en las páginas internas habla de cómo ahora cuida lo que dice y lo que hace desde que se convirtió mamá. De su relación con Tekashi 6ix9ine y de los aprendizajes que ha tenido a nivel profesional y de apoyo absoluto que ha recibido de él en cuanto a su carrera.

Afirma que no hay una relación de amor entre ellos, pero varios allegados han confirmaron que ahí algo pasa y que Tekashi 6ix9ine la ve como su chica. Por supuesto, se refirió al padre de su hija y también ex de la cantante de género urbano Karol G, Anuel AA. No es un secreto toda la polémica que se generó en las últimas semanas, así como el distanciamiento y separación de los mismos.

Yailin La Más Viral y Anuel AA cuando aún eran pareja. Foto: The Grosby Group.

Yailin la más viral habla de Anuel AA a People en Español

La intérprete de Narcisista y Pa’ Ti no niega el dolor que sufrió. No solo por la separación del intérprete de Las Leyendas Nunca Mueren y Más Rica Que Ayer, sino por todas las cosas que ella firma ha tenido que vivir en su vida desde muy temprana edad. Recordemos que la necesidad y la muerte a temprana edad de su padre marcó la vida de Jorgina Lulú Guillermo Díaz, como realmente se llama Yailin.

“Dios te bendiga, encuentra paz y sé muy feliz… No puedo hacerme de la vista gorda y decir que todo está bien, han sido días difíciles, lo que es normal para cualquier ruptura sentimental”, dijo de su exesposo al tiempo que le mandaba un mensaje. También se refirió a sus detractores y personas que la han criticado desde que se popularizó junto Anuel AA.

“Gracias, porque el rating viene tanto de los que me apoyan, como de los que dedican su tiempo a poner un comentario destructivo”, agregó la trapera dominicana.

Yailin La Más Viral 🖤 pic.twitter.com/zbFF7CWvu5 — chivirika 🫦 (@weloveyouyailin) July 19, 2023

Yailin la más viral se prepara para su presentación junto a Tekashi 6ix9ine en los premios juventud

Mañana se van a llevar a cabo los Premios Juventud de Univision en Puerto Rico. Esta sería la segunda presentación en premiaciones para la cantante nacida en República Dominicana. Esta vez estará en compañía del exponente de hip hop, Tekashi 69. No sabemos si cantarán juntos y será una sorpresa o si harán alguna presentación por separado. Lo cierto es que todo el mundo tiene expectativas sobre Yailin la más viral.

Su hija no la acompañará en esta oportunidad, pues se quedó con su mamá, de quien también habló en la entrevista y dejó muy claro que Wanda Díaz ha sido un pilar muy importante de apoyo en esta etapa de su carrera. Esto, sumado a dos grandes amigos en los que confía ciegamente. También reveló que espera grabar alguna colaboración con Rosalía y con Cardi B, a quienes admira profundamente. No cabe duda de que Yailin la más viral se va a seguir hablando y por largo rato.

