Yailin La Más Viral se arrepiente y no lanza canción. ¿Fue por Karol G y S91?

Foto: The Grosby Group. / Getty Images

Yailin La Más Viral hizo todo una campaña de promoción para sacar el siguiente tema luego del escándalo que supuso su pelea con Anuel AA junto a Tekashi 6ix9ine. A los días dio un adelanto de su canción, mientras presumía su escote y su nueva cirugía y no se escuchó más de eso. Todo esto sucede en el marco del último estreno de Karol G. Yailin La Más Viral, exesposa de Anuel AA y cantante de género urbano. FOTO: Photo © 2022 G3/The Grosby Group.

Foto: Grosby Group

Incluso la ex de Anuel AA, Yailin La Más Viral anunció en un post y no solo en una historia quée su tema venía. Esa publicación ya no existe en su cuenta de Instagram. Casualmente, coincidió con el estreno del nuevo videoclip de la Bichota Karol G S91. Pero el intérprete de Narcisista ya había hablado de estas situaciones entre los artistas del género urbano.

La primera entrevista que dieron Yailin y Tekashi 6ix9ine fue a Alofoke Radio Show. Ahí le preguntaron si ella sería capaz de hacer una colaboración con Karol G a lo que dijo: “¿Por qué no? Eso es trabajo”. También le preguntaron si el lanzamiento de Narcisista tuvo que algo que ver con el lanzamiento del anuncio oficial de que la intérprete de Tusa y Mañana Será Más Bonito y Feid eran pareja.

Yailin la Más Viral negó rivalidad con Karol G

Ahí también dejó entrever que no tiene una rivalidad con la colombiana. Incluso explicó que a veces los artistas dicen que van a sacar algo en determinada fecha y el otro artista también coordina la misma. Asegura que casi nunca se enteran uno del otro de que lo iban a hacer.

Eso parece ser lo que sucedió ahora. Karol G siempre demostrado tener una agenda impecable. Sabe cuando hace las cosas y cuando las quiere lanzar y por qué. Así que muy probablemente lo tenía planificado, pero bajo estricto secreto como también acostumbra hacer.

Yailin La Más Viral, después de vivir toda esa polémica con Tekashi 69 y Anuel AA el intercambio de mensajes y amenazas, además de sacarse los trapitos al sol unos a los otros, mostró un adelanto de su tema. Queriéndolo o no, la verdad es que no sería una buena estrategia de marketing lanzarlo ahora. Incluso si no tuviese nada de relación, por decirlo alguna manera, con los otros cantantes del género urbano.

Yailin La Más Viral cuando aún era pareja de Anuel AA. Tekashi 6ix9ine en un evento en Milán 2017. FOTO: Getty Images/ The Grosby Group.

Foto: AFP / Getty Images

Yailin La Más Viral se prepara para próxima presentación

Muy probablemente la que parece ser muy amiga del exponente hip hop Tekashi 6ix9ine lo haga para la semana de los Premios Juventud. O quizás hasta haga el estreno ese día. Recordemos que va a asistir al evento de música que va a hacer la cadena televisiva Univision, así como también lo hará el rapero.

En los Premios Heat, donde Yailin se presentó, definitivamente cautivó a la prensa y las expectativas por la asistencia de ella a los Premios Juventud es alta. Así como también la de Daniel Hernández, como se conoce como se llama realmente Tekashi. En cuanto a Anuel AA, no creemos que se vaya a presentar. Sabemos que en los Heat no le cayó de mucha gracia, que el rapero se encontrará en el mismo hotel, donde se iba supuestamente a hospedar y hasta mandó a que lo sacarán, según explicó una reportera de El Gordo y La Flaca.

Yailin ha estado en silencio y con Cattleya

Parece que, después de todo el escándalo que sucedió hace días, Yailin La Más Viral se está tomando una pausa en las redes sociales y solo ha estado publicando los productos para bebés de la línea Cattleya. Así como fotos y videos de su hijita. Misma que ha cautivado a todos sus fans a través de las redes sociales. Así que, esperamos poder verla en los próximos Premios Juventud, de los cuales ya había adelantado que se está preparando cuando asistió al programa de la misma cadena televisiva.

Sigue leyendo:

– Mamá de Yailin La Más Viral advierte a Anuel AA: “Se te cayó la careta”, dijo en Instagram

– Yailin La Más Viral publica número de teléfono de Anuel AA y lame cuello de Tekashi 6ix9ine

– Tekashi 6ix9ine dice que Anuel AA no paga pañales, ni renta de hija con Yailin La Más Viral

– Yailin La Más Viral se fue a Walt Disney World con Tekashi 6ix9ine