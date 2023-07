Con vestido de hilos, Karol G anunció S91 en Instagram: “Esta va dedicada a los míos”

Karol G no ha dejado de dar sorpresas a sus fans desde que estrenó el álbum Mañana Será Más Bonito. Casi todos los temas que lo componen fueron un éxito absoluto. Aun así, la Bichota aseguró que viene la edición Deluxe del disco y con ella, varios temas y colaboraciones como su nueva canción S91. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

“A un mes exactamente de la primera fecha del tour, tengo un anuncio IMPORTANTÍSIMO para darles; tan importante que hice una canción y un video porque así de grande es! … pasado mañana 13 de Julio (13 mi # Favorito espiritualmente), van a poder ver y escuchar. Así que envíenle esto a quienes ustedes crean que les interesa, en especial a los que van a estar en el tour que si creyeron que ya lo han visto todo, RECUERDEN QUE SIEMPRE GUARDO LO MEJOR PARA EL FINAL. Pdta: Esta va dedicada a los míos, A LOS DE SIEMPRE !!“, escribió la ex de Anuel AA en su cuenta de Instagram.

El mensaje lo acompañó con unas imágenes increíbles, en la que se puede ver con su nuevo look en el cabello color baby rosa y con unas trenzas, visitiendo un vestido y media media de hilos, mientras está como en el medio de un desierto en el piso, acompañada por una inmensa cruz de bocinas a su lado. La cruz era muy parecida a la que usó el día que cantó en el Today Show desde Nueva York.

Karol G en el Today Show en Nueva York. Foto: Getty Images.

Foto: Getty Images

En Twitter, la publicación fue el mismo video con la frase “Pero A Ti Nada te pasará”, con las mismas imágenes del promocional.

Pero a tí , NADA TE PASARÁ 🔔

13 de Julio 💗 pic.twitter.com/zJFLuyeULN — LABICHOTA (@karolg) July 11, 2023

Recordemos que Karol G rompió un récord ese día metiendo 15,000 personas en el Rockefeller Center de Nueva York y cantando con un sombrero volteado colombiano. La canción se llama ese S91 estado relacionando este tema con el cantante de corridos tumbados Peso Pluma. Sin embargo, hasta el momento de cerrar esta nota no hemos visto alguna otra similitud por el artista de regional Mexicano para este nuevo videoclip de la cantante de género urbano.

Quiénes son “Los de siempre” de Karol G

Esta es una frase que una de las figuras del soundtrack de la película Barbie, Karol G ha repetido en diferentes ocasiones. Siempre la usa para referirse a las personas que ella ama y que le corresponden. Hace poco cuando estuvo en Los Ángeles acompañada de alguno de sus mejores amigos y familiares. Así como también una de las integrantes de su banda de mujeres, su guitarrista Susy.

Para ese momento cantó Amargura, para comenzar. También anunció que estaba agregando nuevas fechas a su Manaña Será Más Bonito Tour por varias ciudades de los Estados Unidos. Sin embargo, lo que muchos fans están esperando que anuncie son las fechas de unas supuestas presentaciones que hará la intérprete de Tusa, Tus Gafitas y El Makinon en Colombia.

A Karol G se le cumplió su “Mañana será más bonito”

La cantante dice que este es su disco más importante. Lo estuvo escribiendo durante un largo periodo de tiempo y después de su ruptura con él también reguetonero Anuel AA. En medio de ese dolor, Carolina Giraldo, como en realidad se llama la cantante, tenía una frase que se repetía siempre para poder sacar fuerzas cuando su corazón estaba hecho trizas: “Mañana Será Más Bonito”.

Así que el trabajo discográfico narra diferentes momentos y etapas de la cantante hasta llegar a la estabilidad y alegría que siente hoy en día. En el camino la acompañaron los que llama: “Los suyos. Los de siempre”. Así que, con Peso Pluma o sin él. Esta nueva canción S91 parece ser un homenaje de Karol G a los que, con ella de cerca, han luchado varias batallas.

Sigue leyendo:

– Karol G se encuentra con Dua Lipa en la premiere de la película “Barbie”: “Por fin nos conocimos”

– Así fue la inesperada participación de Karol G en la película “Barbie” | VIDEO

– Karol G presume brillante en el diente y manda poderoso mensaje en Instagram