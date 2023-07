Karol G se graba en lencería y en un error mostró la faja minutos antes del Today Show

La Bichota Karol G derrochó belleza en el concierto que dio hoy desde el Rockefeller Center en Nueva York y a través de las pantallas del Today Show de NBC. Sin embargo, dio un pequeño taco de ojo para todos sus fanáticos minutos antes a través su cuenta de Instagram, en el que se dejó ver en lencería. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Un pequeño error de cálculo dejó en evidencia su faja de gafetes color nude. Misma que usan todas las famosas para estilizarse la figura. Presumimos que esto lo usó el día anterior a su presentación, pues parte del outfit que llevo era un top corto y una falda que dejaba ver su dorso. Así que es imposible que Karol G la hubiese vestido para este mismo día del Today Show.

Karol G en el Today Show de NBC desde Nueva York. Foto: Dia Dipasupil/Getty Images.

Foto: Getty Images

El momento de su presentación también fue como una pequeña indirecta a todo lo que venía haciendo Anuel AA y a los mensajes que él ha transmitido a través de sus últimas presentaciones sobre la cantante de género urbano, Karol G. Es así entonces como la intérprete de Provenza, Cairo y Mañana Será Más Bonito abrió su show con Tus Gafitas. Demás está decir que esta canción está dedicada a su novio actual Feid.

Karol G llevó su orgullo colombiano a Nueva York

Además, la Bichota, como acostumbra hacer, puso el nombre de Colombia en la tarima. 15,000 personas que se dieron cita en el Rockefeller Center, donde había banderas de Colombia. Ella tomó sombrero vueltiao y se lo colocó en medio de su presentación. 🎥 Karol G cantando “Amargura” para Citi Concert Series en Today Show. pic.twitter.com/I2xbS3QO7Z— Karol G Site (@KarolGSite) June 30, 2023

También publicó un mensaje en Instagram que habla otra vez de cómo la vida le pone su camino, a través de trabajo duro y arduo, el cumplir sueños y alcanzar metas.

“Casi 4 meses de no subirme a un escenario … Y aunque el tiempo pasa rápido para mí se hizo eterno no tener ese momento con ustedes. Me siento plena, feliz y agradecida de la familia que somos … Hoy fue mi debut en el escenario del Today Show; Escenario que han pisado leyendas de la música y siendo nuestra primera vez fuimos más de 15 mil personas rompiendo un nuevo récord después de 24 años!!!!!! Como se aterriza a esto. GRACIAS a todos por tanto amor… ¡Todo esto es tan mío cómo de ustedes, DE NOSOTROS! Los veo en el Tour, pues … para pasar una chimba y Para SEGUIR CUMPLIENDO SUEÑOS QUE ESTA VIDA SE HIZO PARA ESO!!!”, escribió Karol G. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

La Bichota rompe rércord con una asistencia de 15,000 personas

Karol G rompió un récord tal como lo explicó que no se había hecho desde hace 24 años. Esto, sumado a los récords que logró hacer poco con su disco Mañana Será Bonito, en los que alcanzó el tope de la lista de reproducción de Billboard y Spotify, dando unos números nunca antes visto para un artista femenina hispana.

Una vez más vuelve a poner de manifiesto lo que dijo desde el comienzo de su carrera y que muchos y que pocos han olvidado: “Yo quiero hacer historia”. No cabe duda que Carolina Giraldo, cómo se llama realmente la Bichota, no solo logra las metas, sino que pone el orgullo latino en una palestra bien alta a nivel mundial.

Karol G | Dia Dipasupil/Getty Images. Foto: Dia Dipasupil/Getty Images.

Foto: Getty Images

