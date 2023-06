Eva Longoria y Karol G juntas y representando a la mujer latina en el Paris Fashion Week 2023

No todo es Amor en color verde (Feid) para la Bichota, Karol G, la verdad es que siempre ha sido una enamorada de la moda y eso mismo es lo que está haciendo en el París Fashion Week en Francia. La propia actriz de Hollywood, Eva Longoria, de origen latino, publicó en su cuenta de Instagram que estaba con la ex de Anuel AA. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Ambas derrocharon admiración y el caluroso cariño típico de los latinos. Karol G y Eva Longoria vistieron ambas de blanco y dijeron presente en el desfile de Jacquemus en la Semana de la Moda en París. “Por fin estamos juntitos…”, dijo la actriz de “Desperate Housewives“.

“Mira por fin, mira donde nos venimos a encontrar”, dijo la intérprete de Provenza, Gatubela, Tus Gafitas. Ambas escogieron el color blanco para ser la representación latina en el glamoroso desfile de la firma Jacquemus. Después del Loewe y OffWhite, ésta es una de las marcas preferidas de la cantante de género urbano colombiana. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips)

Eva Longoria y Karol G de punta en blanco en el Paris Fashion Week

Karol G estuvo con el estilista de las celebridades, Law Roach, quien escogió un vestido blanco cuello bandeja para ella, de corte muy bajo con el que podía presumir su escote. Lo llevó con sandalias rojas de tacón alto y bolso de Jacquemus y una bolsa miniatura de la misma marca. View this post on Instagram A post shared by Ferxxo 💚🔥 | Bichota 🌸🌷 (@karolg_feid_rep.dom)

Eva Longoria, por su parte, usó unos aretes de la firma y la vimos con un estilismo en el cabello al que no estamos acostumbrados a ver a la actriz de Hollywood. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Un moño al descuido effortless una mini bolsa de Jaquemus también y unas plataformas altas. Las estrellas latinas tuvieron la oportunidad de compartir con el novio de Rosalía (se ha dicho que supuestamente son rivales), Rauw Alejandro. La Motomami no estuvo presente, pero también sabemos que es una verdadera fan de las altas firmas de diseño también. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

