Erika Montaño dice que Salma Hayek, Eva Longoria y Ana De Armas marcaron tendencias después del Oscar

Los looks y las tendencias de los pasados Premios Oscar 2023 apenas se están poniendo de moda. Como siempre, una vez que se los vieron a los artistas, son muchos los que salen a replicarlo y volverlo tendencia. La Opinión tuvo al oportunidad de hablar en exclusiva con Erika Montaño, makeup artist de varios famosos en Los Ángeles y nos aseguró que las latinas fueron las triunfantes de la noche: Ana De Armas, Eva Longoria y Salma Hayek.

Erika Montaño ha maquillado a artistas de la talla de Bizzarap, Residente, Emily Tosta, Gerardo Ortiz, She-Rozē, entre muchos más. La mexicana es toda una experta para asegurar que la mujer latina no sólo se impone ante las pantallas y en las plataformas de reproducción digital sino también en la moda. Según la experta en maquillaje, Ana, Salma y Eva se lucieron y con diferencia en los Oscar. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Pero Erika además explicó qué tendencias usaron, si las mismas ya habían existido antes y cómo ha sido la evolución de lo que vimos de las famosas y que muchos replican después de la noche más importante del cine en Hollywood, como lo fueron los Premios Oscar 2023. View this post on Instagram A post shared by Erika Mont | Makeup Artist (@erikamontmua)

Soft Pink

Sin duda, uno de los looks protagonistas de la noche fueron los tonos rosados. Dando un aspecto muy limpio, destacando la naturalidad y frescura del maquillaje. Una de las favoritas portadoras de este estilo fue la cubana Ana de Armas, quien realizó su look con glitter rosado en los párpados. View this post on Instagram A post shared by A N A D E A R M A S (@ana_d_armas)

Emily Blunt y otra de las favoritas, Florence Pugh, optaron por un rosado mate como sombra, textura que hemos visto desde la temporada pasada. Otra que llevo un look de maquillaje en tonos rosados fue Angela Bassett. La ganadora del Oscar, Jamie Lee Curtis, fue otra portadora de un look rosa demostrando que lo natural siempre te hará lucir fresca y segura. “Recordemos que a veces menos es más”, asegura Erika Montaño. View this post on Instagram A post shared by Florence Pugh (@florencepugh)

Rojo Brillante

Varias invitadas a la alfombra champagne de los Premios Oscar 2023 apostaron por unos labios rojos brillantes. Siendo la más destacadas Jessica Chastein y Michelle Williams. O bien, siendo un complemento a un look más dramático como lo llevó Lady Gaga. View this post on Instagram A post shared by Greg Williams (@gregwilliamsphotography) View this post on Instagram A post shared by 𝐋𝐀𝐃𝐘 𝐆𝐀𝐆𝐀 𝐅𝐀𝐍𝐏𝐀𝐆𝐄 (@ladygaga.folieadeux)

Delineados Clásicos

Uno de los looks favoritos para la maquilladora de Hollywood Erika Montaño y que nunca pasará de moda es el delineado. Para la experta los puedes llevar tan cortos, como Rihanna y Florence Pugh, o algo más alargado como lo eligió la actriz de origen colombiano, Sofia Carson. rihanna stunning at the #oscars pic.twitter.com/t2leeBQxR1— 2000s (@PopCulture2000s) March 13, 2023

Ashley Graham, la top model curvy, siempre los usa y esta vez no fue la excepción. “Ella lució una piel matte espectacular”, sentenció. Janelle Monae y Fan Bingbing también usaron delineado pero en una onda más retro. View this post on Instagram A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Ahumados

“Los estamos viendo de regreso, a pesar de que son un clásico, ahora están mucho más presentes y le esta quitando el protagonismo al makeup, no makeup look“, afirma Erika Montaño.

Los ahumados se pueden ver desde algo más discreto y natural como Vanessa Hudgens y Winnie Harlow, que se fueron por tonos marrón canela y nude en labios. O como Cara Delevingne y la mexicana Salma Hayek eligiendo colores cálidos haciendo match con el color de sus vestidos, siendo dos de las protagonistas de la noche luciendo espectaculares de pies a cabeza. View this post on Instagram A post shared by BELLAMI Hair® (@bellamihair)

También vimos looks mucho más cargados y glamourosos como la guapísima de Eva longoria y Ariana DeBose luciendo un ahumado con toques platinados. View this post on Instagram A post shared by ZadrianandSarah (@zadrianandsarah)

Finalmente la tendencia que empezó Wednesday Addams “Soft Goth” lo llevó la espectacular de Nicole Kidman luciendo también unas cejas más oscuras de lo normal haciendo contraste con su piel, dandole ese toque gótico en tendencia. View this post on Instagram A post shared by Nicole Mary Kidman Worlds (@nicolemarykidmanworlds)

Finalmente, una de las cosas que dijo Erika Montaño que más le llamó a atención de las famosas en los Premios Oscar 2023 fueron las cejas. “Se dejó atrás lo orgánico y despeinado, agregándole un poco más de definición con un efecto híbrido con los finales ascendentes para levantar la mirada y hacerla más seductora”, agregó. View this post on Instagram A post shared by Dear Beauty LA (@dearbeauty_la)

