Premios Oscar 2023: Rihanna mostró la pancita, Lady Gaga cantó al natural y Lenny Kravitz hizo llorar

Parte de la increíble noche de los Premios Oscar 2023 fueron 3 las presentaciones más emotivas de la noche. Lady Gaga, Rihanna y Lenny Kravitz fueron los preferidos y sacaron lágrimas en lo que fue la noche más importante para la meca del cine que se celebró desde el Dolby Theater ubicado en Hollywood.

La presentación de Lady Gaga dio mucho de qué hablar desde antes de los Premios Oscar 2023. Por estar filmando “Joker: Folie à Deux”, no era muy seguro que la cantante se hiciera presente. Sobre todo por los ensayos que esto show requería. Pero llegó y cantó al natural casi sin maquillaje, una trenza y un atuendo casual y sencillo de color negro.

Mismo tono que escogió también para la alfombra champagne de los Premios Oscar. el vestido era transparencias en el corsé y falda abierta. Cantó la canción “Hold My Hand” que sale en la película de “Top Gun Maverick”, donde actúa Tom Cruise. La cantante ha estado nominada tres veces al Oscar. Las dos anteriores fueron por “Til It Happens to You” del film “The Hunting Ground” y “Shallow” de “A Star Is Born”. Ganó por ésta última en los Premios Oscar 2019. View this post on Instagram A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

Rihanna cantó embarazada en los Oscars

El Super Bowl fue el escenario donde Rihanna dio la noticia que estaba en embarazada. El mundo quedó sin palabras y hasta su papá pues, como hizo con su primera embarazo, tanto ella como su pareja A$AP Rocky, lo ocultaron muy bien de la prensa. La cantante originaria de barbados hizo entonces su segunda presentación embarazada en los Premios Oscar 2023, que se celebraron el día de ayer en Los Ángeles.

Rihanna cantó “Lift Me Up”, la canción incluida en la banda sonora de la película “Black Panther: Wakanda Forever”. Ahí salió con un top de cadenas y transparencias que dejaron en evidencia su pancita de emebarazo. Fue todo un homenaje al actor fallecido de “Black Panther”, Chadwick Boseman.

Lenny Kravitz sacó lágrimas

El intérprete de “Again” y “Are You Gonna Go My Way” hizo a los presentes llorar de emoción en el Dolby Theater. John Travolta lo presentó. El cantante se sentó en el piano y sólo acompañó un guitarrista. La canción fue “Calling All Angels”. De fondo se podían ver todas las personas ligadas a la industria del cine y de Hollywood que han fallecido durante el último año como parte de “In Memoriam”. Newton-John, Burt Bacharach, Ray Liotta, Kirstie Alley, Irene Cara, Mary Alice, Raquel Welch, Nichelle Nichols fueron algunas de las estrellas recordadas.

