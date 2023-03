Finalmente Lady Gaga sí cantará en la entrega de los premios Oscar el tema “Hold my hand”

Hace algunos días Glenn Weiss, uno de los productores de la entrega de los premios Oscar, dio a conocer que la cantante Lady Gaga no podría asistir al evento debido a su compromiso en el rodaje de la película “Joker: folie a deux”. Pero ahora informantes comentaron a Variety que, de último minuto, la artista sí estará presente en la ceremonia para interpretar el tema nominado “Hold my hand”, de la cinta “Top Gun: Maverick”.

De esa forma las cinco canciones nominadas serán interpretadas en el escenario; éstas son “Naatu Naatu” (de “RRRR”), “This is a life” (de “Everything everywhere all at once”), “Applause” (de “Tell it like a woman”) y “Lift me up” (de “Black panther: Wakanda forever”). La entrega de los premios Oscar se llevará a cabo esta noche en el Teatro Kodak de Los Ángeles, con Jimmy Kimmel como conductor.

En cuanto a “Hold my hand”, llegó al número 49 de la lista Hot 100 de Billboard en la primavera de 2022. La nominación de ese tema como Mejor Canción Original es una de las seis que tiene “Top Gun: Maverick”, incluyendo Mejor Película.

