Lady Gaga publica una foto que la muestra con Joaquin Phoenix en la secuela de “Joker”

Como un regalo por el Día de San Valentín el director Todd Phillips y Lady Gaga compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram una fotografía de “Folie a deux”, la secuela de la película “Joker”, que está en pleno rodaje. En la imagen la cantante aparece como Harley Quinn y Joaquin Phoenix como Arthur Fleck, mejor conocido como “el guasón”.

El filme será de corte musical y se estrenará el 9 de octubre de 2024, cinco años después de la primera parte, que también fue dirigida por Phillips. Según reportes gran parte del argumento de “Joker: Folie a deux” se llevará a cabo en prisión, presentando a Harley Quinn como una psiquiatra que se enamora de Fleck.

Lady Gaga hará una pausa en el rodaje de la película para asistir -el domingo 12 de marzo- a la entrega de los premios Oscar, ya que está nominada en la categoría de Mejor Canción Original por el tema “Hold my hand”, de la cinta “Top Gun: Maverick”. Ella no publica mucho en su cuenta de Instagram, pero acompañó una foto con el mensaje: “¡Muchas gracias a la Academia por nominar mi canción “Hold My Hand” para un Oscar este año! Escribir esta canción para la película fue una experiencia profunda y poderosa que nunca olvidaré. Muy agradecida por la magia de la música y el cine. ¡Ahora estoy en el set filmando, mucho amor a mis pequeños monstruos!”

También te puede interesar:

-Lady Gaga envía un mensaje a Madonna tras el anuncio de la gira “Celebration”

-Lady Gaga es impactada en su rostro por un muñeco de peluche del “Doctor Simi” que le lanzaron al escenario