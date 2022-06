‘Top Gun: Maverick’ es la primera película del año en superar los mil millones de dólares recaudados en el mundo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aunque el filme biográfico de Elvis Presley “Elvis” quedó empatado con “Top Gun: Maverick” en el primer lugar de la taquilla en Norteamérica con 30.5 millones de dólares cada una, parece que la película de Tom Cruise sigue siendo la verdadera ganadora de la semana, pues ya superó los mil millones de dólares recaudados en el mundo.

En su quinta semana en las salas de cine, “Top Gun: Maverick” ha sido la primer película de 2022 en lograr recaudar mil millones de dólares y es la segunda en lograrlo desde la pandemia del COVID-19, después de “Spiderman: No Way Home”. En este último fin de semana su ganancia solo bajó un 32 por ciento en la cartelera norteamericana, lo que significa que ha ganado un total en Estados Unidos y Canadá de 521.7 millones de dólares.

Las proyecciones anteriores al fin de semana estimaban que “Elvis” recaudaría 25 millones, lo que tenía sentido al compararse con otros películas biográficas de músicos de los últimos años como “Rocketman” (sobre Elton John, que recaudó 25.7 millones en el 2019) o “Bohemian Rhapsody” (sobre Freddie Mercury, que recaudó 51.1 millones en el 2018).

El filme sobre el “Rey del rock & roll” costó 85 millones de dólares y tuvo muy buen estreno gracias a buenas reseñas, buena opinión pública y a su estreno en el festival de Cannes. Además de los 30 millones recaudados en Norteamérica, obtuvo 20 millones de dólares en la cartelera internacional, a pesar de que no ha sido estrenada en todos los países del mundo

Otras de las películas que integraron el top cinco de las más taquilleras del fin de semana están la película animada de Pixar “Lightyear”, la cual redujo en 65 por ciento en su segundo fin de semana en los cines y obtuvo 17.7 millones de dólares y quedando en quinto lugar, y “Jurassic World: Dominion” que sumó 26,4 millones, quedando de tercera.

Las diez películas más taquilleras en Estados Unidos y Canadá este fin de semana, según Comscore (las cifras definitivas salen el lunes):

1. “Elvis” – $30,5 millones (empate)

1. “Top Gun: Maverick” – $30,5 millones (empate)

3. “Jurassic World: Dominion” – $26.4 millones.

4. “Black Phone” – $23,4 millones.

5. “Lightyear” – $17,7 millones.

6. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” – $1,7 millones.

7. “Jugjugg Jeeyo” – $725.000.

8. “Everything Everywhere All at Once” – $533.000.

9. “The Bob’s Burgers Movie” – $513.000.

10. “The Bad Guys” – $440.000.

