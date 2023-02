Rihanna, A$AP Rocky y su hijo posaron para Vogue y el bebé se llevó todo los elogios

Después de su éxito en el Halftime del Super Bowl LVIII el pasado domingo, Rihanna no ha dejado de ser noticia y mucho menos su orgulloso novio, el cantante hip hop, A$AP Rocky. Como toda una familia y con su primer hijo en brazos, la pareja hizo una sesión de fotos para Vogue British.

Con trajes negros, sin zapatos y muy cerca del mar es como saldrán en la portada de la revista Vogue British. No sólo aparece el primer hijo de la pareja, sino que además la estrella de música contó cómo es esta nueva etapa en sus vidas: “Todo cambió. Realmente no recuerdas la vida anterior, eso es lo más loco del mundo… Hay fotos de mi vida anterior, pero el sentimiento, los deseos, las cosas que disfrutas, todo, simplemente no te identificas porque ni siquiera te permites mentalmente llegar tan lejos porque no importa”, agrega Rihanna en la entrevista que dio junto a la sesión de fotos que hizo junto al padre de sus hijos, ASAP Rocky. View this post on Instagram A post shared by British Vogue (@britishvogue)

Recordemos que el Super Bowl fue el escenario principal para que Rihanna le gritara al mundo que está embarazada de su segundo hijo. Recordemos que con el primero también pudo ocultar su pancita de la prensa por un buen largo período de tiempo. View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Una de las publicaciones en la cuenta de Instagram de Vogue British publica al bebé de ambos sonriendo y agarrándose sus piecitos. Por supuesto, esto le valió miles de comentarios cargados de amor para el hijo de la Rihanna y A$AP Rocky. Además la cantante de Barbados no dejó de bromear con el pequeño: “Estás haciendo poses”. View this post on Instagram A post shared by British Vogue (@britishvogue)

La Bad Gal Riri y dueña de Savage X Fenty también le reveló del momento en que se enteraron que ella y el intérprete de “Praise The Lord” y “D.M.B“ estaban esperando un hijo: “Rocky quería saber. Quería un niño. Al principio estaba abierto, luego dijo: -No, quiero un niño, estoy seguro’- Yo estaba como, -Señor, por favor, deja que este hombre obtenga lo que quiere-“, agregó la cantante de “Umbrella” y “Lift Me Up”. View this post on Instagram A post shared by British Vogue (@britishvogue)

Pues la vida está complaciendo a A$AP y de qué ,manera. Rihanna y el rapero esperan a su segundo hijo pero esto es lo que contó de sobre seguir ampliando la familia. “Me gustaría tener más hijos, pero lo que Dios quiera para mí, aquí estoy”. View this post on Instagram A post shared by British Vogue (@britishvogue)

