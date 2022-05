Cardi B aconseja a Rihanna sobre ser mamá y presume reloj de $300 mil dólares en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace dos días se celebró el Día de la Madre y Cardi B que por supuesto no lo celebró sencillita sino recibiendo múltiples regalos de su esposo, el también rapero Offset, incluyendo un reloj valorado en $300 mil dólares. Pero la ocasión hizo que la cantante de hip hop aconsejara a su gran amiga Rihanna sobre ser mamá y lo que piensa de ella como primeriza.

Activar subtítulos en español.

El domingo Cardi B se fue a cenar con Offset y su hija Kulture en la ciudad de Nueva York. Ahí fue interceptada por los paparazzi, quienes no perdieron oportunidad de preguntarle de todo y ella encantada de responder. Por supuesto aprovechó el chance de hablar de Rihanna, quien está a punto de convertirse en madre presuntamente de una niña con el rapero, ASAP Rocky. View this post on Instagram A post shared by 𝓑𝓪𝓭𝓰𝓪𝓵𝓵 𝓡İ𝓡İ🔵 (@rihannaofficilal)

De una manera muy sentida y cariñosa, Cardi B dijo que la maternidad y todo lo implica ser madre por primera vez es algo que surge de manera muy natural y casi por instinto. Agregó que las mamás comienzan a saber qué necesita su bebé y hasta le reconocen el tipo de llanto. Aseguró que así le sucedió a ella y cree que con su amiga Rihanna pasará igual. View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib)

Rihanna ha presumido todo lo que ha podido su pancita de embarazo y se le ha visto en distintas tiendas para bebés con prendas de color rosa. Esta es la razón por la que fans y medios aseguran que la cantante originaria de Barbados está esperando una niña. View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

En cuanto al rapero ASAP Rocky, el mismo hace poco fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, por supuestamente haber estado involucrado en un incidente con un arma. Se sabe que pagó fianza y que sus abogados se encuentran averiguando del asunto. View this post on Instagram A post shared by GRIM (@asaprocky)

