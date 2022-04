Cardi B y Offset comparten las primeras fotos de su hijo de 7 meses y su original nombre

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cardi B y Offset han mostrado por primera vez en Instagram el rostro y nombre de su hijo, quien nació el 4 de septiembre de 2021. Con una foto del bebé usando una chaqueta de invierno azul y una cadena de diamantes, la rapera lo presentó al mundo con una descripción simple que tenía emojis de un dinosaurio, una ola y un oso de peluche.

Por otro lado, el padre compartió una foto de su hijo usando solamente unos aretes y un juego de cadenas de diamantes alrededor de su cuello, con el nombre del infante en la descripción: Wave Set Cephus.

Wave (Ola en español) es el segundo hijo de la pareja, después de Kulture, quien nació en 2018. Offset tiene otros tres hijos de otras parejas: Kalea y Kody, quienes tienen seis años y Jordan, quien tiene 11. View this post on Instagram A post shared by OFFSET (@offsetyrn)

El nacimiento de Wave fue anunciado hace siete meses también a través de una foto de Instagram en la que se ve a los padres sosteniéndolo, mientras son abrigados por una manta de Louis Vuitton. View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib)

Cardi B y Offset, quienes se casaron en 2017, aseguraron en un comunicado que “estamos llenos de alegría por finalmente conocer a nuestro hijo. […] Él ya es muy amado por su familia y amigos; no podemos esperar para que sus hermanos lo conozcan”. La familia completa aparece en la portada de la revista ESSENCE, presentando varias fotos de Wave con sus hermanos.



