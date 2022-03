La rival de Cardi B, Nicki Minaj, acepta que su trasero no es natural

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La rival de Cardi B y la también máxima exponente del hip hop, Nicki Minaj, siempre había dicho que su trasero era de verdad y que el volumen del mismo era una cuestión de genética y no de algún procedimiento estético. Esto le fue debatido por años, pues en imágenes de ella cuando era más joven, no se le apreciaba semejante retaguardia. Hasta que ahora, en edad más adulta, Nicki Minaj por fin ha aceptado que su trasero no es natural.

Según la propia Nicki Minaj, ciertamente no ha pasado por el quirófano en manos del bisturí de un cirujano, pero sí dijo haberse puesto rellenos llamados “fillers”, mismos que se usan para aumentar en volumen varias partes del cuerpo incluidas la retaguardia. También para quitar las arrugas como hacen otras famosas. Esto da como resultado que, el trasero de la rapera Nicki Minaj no sea cien por ciento natural al igual que el de Cardi B. View this post on Instagram A post shared by Barbie (@nickiminaj)

La propia Nicki Minaj dijo que en el pasado siempre respondió que no se había operado porque el tratamiento de los fillers o rellenos se hacen sin mayor complicación. Básicamente son unas inyecciones. Los resultados son inmediatos y las pacientes se van ese mismo día a su casa. Esto sin mencionar que no se necesita anestesia para hacerlo.

Literal, Nicki Minaj dijo en un podcast que se pusó inyecciones en su trasero en la época que aún no estaba de moda ponerse prótesis en el mismo. Lo cierto es que, con operación o sin ella, el trasero de la rapera es uno de los más halagados en las redes sociales. Aquí les dejamos el video “Super Brass” de Nicki Minaj para que saquen ustedes sus propias conclusiones.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Sigue leyendo:

Lujoso penthouse que conquistó a Nicki Minaj es alquilado en $70,000 dólares mensuales

El padre de Nicki Minaj ha muerto tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga

Todos los costosos autos que Nicki Minaj tiene en su garage