Cardi B revela de qué será su próximo tatuaje y en dónde

Cardi B es una mujer muy voluptuosa que ama los tatuajes. Siempre pone cualquier excusa para mostrar los mismos y si es vistiendo hilos dentales, pues mucho más. Ahora, la rapera y esposa de Offset, ha dado conocer qué se tatuará próximamente y en qué parte de su cuerpo. Cardi B ha escogido su cara para tatuarse el rostro de su segundo hijo de 4 meses ya, el cual ha mantenido en el anonimato desde que nació.

Los tatuajes en la cara han pasado de ser una moda reservada a unos pocos amantes de la tinta a convertirse en una tendencia muy popular entre los famosos. Desde Justin Bieber, Machine Gun Kelly, Anuel AA y ahora la rapera multimillonaria Cardi B, quien plantea tatuarse el rostro de su segundo hijo en la cara al altura de la mandíbula. Random but ….I’m 1% close too tatting my sons name on my face….I really really wanna do it!— Cardi B (@iamcardib) January 17, 2022

La rapera Cardi B es la más reciente que quiere tatuarse la cara, en su caso con el nombre del segundo hijo que tiene con Offset. Según ha explicado en Twitter, ahora mismo se encuentra un “1 por ciento más cerca” de atreverse a tatuar su cara. “Tengo muchas ganas de hacerlo”, le ha dicho a sus seguidores. Mismos que han pedido que no lo haga por ser un lugar muy “vistoso”. Sin embargo, daría a conocer cuál es el nombre del pequeño. View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib)

