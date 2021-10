Esta es la razón por la que Cardi B no se ha operado tras el nacimiento de su segundo hijo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A solo unas semanas de haber dado a luz a su segundo hijo junto al rapero Offset, Cardi B ha recuperado su tonificada y escultural figura, por lo que muchos se han preguntado si esto se debe al procedimiento estético al que recurrió la primera ves, una lipoescultura. Sin embargo, la cantante ha decidido romper el silencio para revelar la verdadera causa detrás de su rápida pérdida de peso, que no tiene nada que ver con una cirugía. ¡Aquí te lo contamos!

La famosa con ascendencia dominicana nunca ha tenido reparos en sincerarse sobre sus cirugías y prueba de ello fue su apertura a hablar sobre la liposucción a la que se sometió tras el nacimiento de su primera hija, Kulture. De acuerdo a la intérprete de “WAP”, este procedimiento no fue beneficioso para su salud y estilo de vida, puesto que retomó su antiguo ritmo de trabajo demasiado rápido.

Por esta razón, Cardi B desechó la posibilidad de volver al quirófano para “mejorar su figura” luego de que su segundo embarazo concluyó. Este hecho, ha provocado que muchos de sus seguidores se pregunten cuál fue la fórmula secreta para que la famosa recuperara su cuerpo de infarto a solo unas semanas de haber dado a luz.

Y aunque la artista de 28 años no ha especificado qué la ayudo a volver a su peso tan rápido, sí que prometió a sus fans contarles la “odisea” por la que ha atravesado en las semanas posteriores a su parto:

“Todo el mundo me dice: ‘Cardi, estás tan en forma, ¿Qué has hecho? ¿Te has hecho una liposucción? ¿Te has hecho una abdominoplastia? No puedes pasar por quirófano después del parto, especialmente si eres como yo, porque perdí mucha sangre. Algún día os hablaré de la locura de parto que tuve”, compartió Cardi B a través de su cuenta de Instagram.

Aunado a esto, la rapera de éxitos como “I like it like that” y “Taki Taki” atribuyó mucho de su “transformación” a su habilidad para posar ante las cámaras y reiteró que a diferencia de lo que se cree, no hay “pócimas milagrosas” para bajar de peso y cada persona debe tomarse su tiempo para recuperarse antes de poner a su cuerpo bajo tanta presión: “Tómense su tiempo, resulta muy duro lidiar con niños, especialmente cuando tienes dos pequeños”.

