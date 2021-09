VIDEO: Cardi B llama a la gran Angélica María ‘Diosa Mexicana’ y se dice su fan

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante mexicana, Angélica María, sigue trascendiendo sin importar la década, y es que no sólo fue un fenómeno en los años del Rock & Roll, sino es una de las artistas que sin dejar su esencia se mantiene vigente, una situación que cautivó a la rapera estadounidense, Cardi B.

En una de las reuniones más inesperadas, la rapera y la mexicana se conocieron en un show en donde el objetivo era degustar comida mexicana, lo que trajo muy gratos momentos, pues el encuentro entre ambas artistas fue simplemente exquisito.

Y es que la rapera estadounidense confesó ser fan de la llamada “Novia de México” y admitió que se sentía nerviosa con su presencia, pues sabía la importancia que la azteca tiene en el mundo de la música internacional.

La increíble interacción entre las artistas se dio durante el programa de Cardi Tries, producción hecha por la intérprete de éxitos como WAP y I like it, donde la cantante intentó cocinar comida latina, esto para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana, ya que ella tiene raíces dominicanas y trinitenses.

Cardi B cocinando un chile en nogada para Angelica Maria what?! 😮😆😁 pic.twitter.com/MYINNXYZSq — Jerry (@SirTheAcort) September 18, 2021

Durante el episodio especial, también estuvo como invitada especial a la actriz y modelo Indya Moore, quien adquirió fama internacional con la serie POSE. Además, la rapera visitó el restaurante mexicano La Casita en Los Ángeles con Jamie Martín Del Campo y Ramiro Arvizu, chefs que le enseñan a preparar comida mexicana, dominicana, salvadoreña y peruana.

Los especialistas en una de las cocinas más famosas del mundo, mostraron a Cardi e Indya cómo preparar Pupusas, Ceviche y Chile en Nogada, este último, un platillo mexicano típico durante la fiesta del Día de la Independencia, la cual fue el 15 de septiembre.