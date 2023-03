En transparencias, Rihanna, Lady Gaga y Eva Longoria hicieron arder los Premios Oscar 2023

Lady Gaga, Eva Longoria y Rihanna tumbaron quijadas con sus transparencias ayer, cuando se celebró la fiesta más grande del cine: los Premios Oscar 2023 desde el Dolby Theater ubicado en Hollywood, Los Ángeles. Por supuesto, las estrellas nominadas y otras importantes personalidades se dieron cita en la alfombra champagne para desfilar sus mejores galas.

Rihanna está embarazada y aún así quiso presumir su pancita de embarazo posando con un vestido transparente casi en su totalidad con algunos detalles de cuero. La pieza es de Alaïa Leather y los lados tenía aberturas que dejaban a la vista parte de los atributos de la cantante desde la alfombra de los Premios Oscar 2022. Pero la que llevó la sensualidad de las transparencias más fue allá fue justamente su homóloga, Lady Gaga. View this post on Instagram A post shared by TNT América Latina (@tntlatam)

La actriz de “A Star is Born” llegó con un traje transparente negro diseñado Donatella Versace. Estaba conformado por un corsé transparente una falda abierta abajo, mangas altas como casi siempre usa y mostrando casi todo por la parte de atrás. Esto se vio más evidenciado cuando la intérprete “Hold My Hand” (incluída en Top Gun: Maverick”) trató de ayudar a fotógrafo que se cayó. Esto mientras casi llegaba Eva Longoria. View this post on Instagram A post shared by TNT América Latina (@tntlatam)

La ex “Desperate Housewives” llegó con un vestido blanco de transparencias y mucho brillo de Zuhair Murad’s. El cabello lo tenía suelto recogido hacia atrás y un gran escote que, a pesar de ser profundo, no se veía nada vulgar, Un vez más, la actriz de origen mexicano Eva Longoria, se convirtió en una de las preferidas de la alfombra y de los Premios Oscars 2023. Eva Longoria en los Premios Oscar 2023.

Lady Gaga y Rihanna cantaron en los Premios Oscars 2023.

Rihanna salió también en transparencias a cantar. Interpetró “Lift Me Up”. Canción de la película nominada “Black Panther: Wakanda Forever”. Además le rindió un pequeño tributo al actor fallecido, Chadwick Boseman. A$AP Rocky fue el primero en aplaudirla y celebrarla justo ahora que están a la espera de su segundo hijo.

Lady Gaga por su parte interpretó la canción “Hold My Hand” incluída en la banda de la película “Top Gun: Maverick”. Ahí el cambio de look fue radical comparado con el traje que llegó. La actriz y cantante salió sin maquillaje a escena. Además vistió una franela y jeans rasgados negros. Mantuvo el mismo peinado de trenza alta. Sin duda alguna fue una de las más aplaudidas de la noche. View this post on Instagram A post shared by TNT América Latina (@tntlatam)

