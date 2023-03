Premios Oscar 2023: los mejores y peores momentos que se vivieron en la gala

Una larga noche fue la 95.ª edición de los Premios de la Academia, tres horas y media con lo mejor cine, pero que ese evento en sí dejó muchos momentos particulares, desde lo sublime hasta los más incómodos.

Una “alfombra roja” sin ser roja

Luego de 62 años de tradición, la Academia decidió no extender la alfombra roja, sino una de color “champagne”. Esto causó estragos en los looks de las estrellas, quienes tenían vestidos blancos, estos parecían aburridos y sin contraste, además del caos para mantenerla limpia.

Tems asiste a los 95º Premios anuales de la Academia el 12 de marzo de 2023 en Hollywood, California. (Mike Coppola/Getty Images)

Ke Hu Quan, se robó el corazón todos

La estrella “Everything Everywhere All At Once”, Ke Hu Quan y su efusiva manera de recibir la estatuilla, contando su historia de pasar a ser un niño refugiado a subirse a un escenario y recibir un Oscar, en definitiva fue de los momentos más alegres de la noche.

La nueva versión de “La Sirenita” pisa fuerte

Disney en definitiva sabe cómo mantenerse en la cúspide, y no escapó la oportunidad de usar la noche más importante del cine para darle publicidad a su último proyecto de acción ene vivo, junto con dos de sus estrellas.

La actriz estadounidense Melissa McCarthy (izquierda) y la cantante y actriz estadounidense Halle Bailey hablan en el escenario durante la 95.a entrega anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023. (PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images)

Presentaciones musicales

Durante esta noche tan especial y sus diferentes shows musicales se vio a: Lady Gaga sin una gota de maquillaje, Rihanna luciendo su embarazo y a David Byrne lo dio “todo” en el escenario. Pero pese a esto, muchos aseguran que fueron “extrañamente decepcionantes”.

¿Dónde estaba Tom Cruise?

Pese a que Tom Cruise estuvo presente en otros eventos de pretemporada de alto perfil, “Monsieur Maverick” no confirmó su asistencia a esta edición de los Premios Oscar.

Apenas unas horas antes de la transmisión, un representante del actor le dijo a la prensa que su ausencia se debía a las obligaciones de programación de “Misión Imposible 8”.

