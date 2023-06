Hermana de Karol G aparece llorando en Instagram

La hermana de La Bichota, Karol G, parece no estar pasando por un buen momento en su vida. Una vez más, volvió usar las redes sociales justamente para decir que no crean lo que ven en ellas. Verónica Giraldo, como se llama, mostró su vulnerabilidad, al tiempo que lloraba ante los fans de toda la familia de la colombiana. 😰¡Muestra su lado más vulnerable!😓#VerónicaGiraldo, hermana de la cantante colombiana @karolg, mostró su lado más vulnerable y generó gran preocupación entre sus seguidores quien llora desesperadamente por distintos temas que le preocupan.#ElNuevoDiarioRD pic.twitter.com/jr5u1sNvhA — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) June 22, 2023

La fama de Karol G no solo la alcanza a ella, sino también a su familia. Su hermana Verónica se mostró el día de ayer en Instagram llorando. Asegura que, aunque la ven en una situación muy cómoda, la realidad dista de eso. Manifestó su impotencia ante las personas que creen que, lo que ven en redes sociales, es la realidad.

“Ustedes me ven y dicen que rica y cachimba tu vida y sí le agradezco a la vida porque tengo lujos, tengo un carro, un techo, alimentos, tengo con qué vivir. Ustedes ven eso, pero es de añadidura… Nunca se fijen en una red social”, dijo la hermana de la cantante colombiana Karol G en medio de lágrimas.

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, preocupa en Instagram

Esta no sería la primera vez, que Verónica Giraldo recurre las redes sociales para expresar un sentimiento de tristeza. Apenas dio a luz a su hija Sofía y abrió su corazón. Aseguraba que se sentía triste a pesar de que acababa de tener un bebé. En su momento se habló de depresión posparto.

El Instagram se ha inundado de mensajes de apoyo a la hermana de la intérprete de “El MAKINON”, “Provenza”, “Gatubela” y “TQG”. Recordemos que parte del equipo de trabajo de la ex de Anuel AA y ahora novia de Feid, es su familia.

A pesar de que “Vero”, como le dicen muchos de los fans de La Bichota, se encuentra dedicada cuidando a su hija Sofía, el cariño por la familia de la cantante de género urbano sigue siendo el mismo que proviene de sus fans. Su otra hermana, Jessica Giraldo, quien trabaja como mano derecha de la colombiana, también tiene su grupo de seguidores. View this post on Instagram A post shared by 𝗩𝗘𝗥𝗢∙∙𝗧𝗜𝗣𝗦🌼 (@verogiraldonavarro)

