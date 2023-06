Sin sostén, Karol G se muestra de espaldas al usar un minivestido negro

Karol G dio una sorpresa a sus fans, al compartir en sus historias de Instagram muchas fotografías que la muestran durante las actividades que realizó en las últimas semanas. Destacó una imagen en la que la cantante aparece de espaldas, sin sostén y usando un minivestido negro que resaltó sus curvas. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En otra foto de la colección la colombiana lució su cabellera rosa al firmar una pared, pero también posó en la cama usando un minúsculo sostén, haciendo referencia a su actual pareja -el reguetonero Feid– al agregar a esa imagen gafas oscuras y cubriéndose con una manta verde, color que él usa en sus prendas la mayoría de las veces.

Desliza para ver todas las fotos

Karol G estrenó hace unos días su más reciente sencillo “Watati”, que es una colaboración con Aldo Ranks. La canción es el segundo sencillo del soundtrack de la película “Barbie”, que estará disponible el 21 de julio. En el videoclip del tema (que lleva ya más de ocho millones de vistas en YouTube) la reguetonera luce espectacular, con varios atuendos muy coloridos.

Sigue leyendo: