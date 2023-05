Sin ropa interior, Karol G se deja ver en la calle usando un top blanco anudado

Karol G acapara las miradas con sus singulares outfits, y ahora -en una fotografía que compartió en sus historias de Instagram– se dejó ver en la calle tras salir de una camioneta, usando una gorra, botas altas de tela, una minifalda de corte asimétrico y un top blanco anudado que dejaba ver que no llevaba sostén. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Poco después la reguetonera colombiana se despojó de parte de su sexy atuendo para refrescarse en la piscina, publicando fotos que superan ya los cinco millones de likes en esa red social y que complementó con el mensaje: “Para ti esta florecita 🌷 y para mí, este atardecer 🌅”.

Hace algunos días Karol G impactó a sus fans al aparecer en la portada de la revista Elle, además de posar como toda una modelo para una sesión de fotos en la que lució coloridos atuendos. Junto a las imágenes que presumió orgullosa en Instagram ella escribió: “Estos días han sido locos, lindos, especiales y las bendiciones y las oportunidades no dejan de llegar 🤍🌸 Gracias @elleusa por esta invitación para ser la portada, por estas fotos tan lindas, por la admiración y el respeto y por este día que disfrutamos tanto 💕 Pdta: foto 8 MI FAVORITA! Y la tuya???” View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

