Karol G aparece en la portada de la revista Elle, usando un escotado vestido negro

En tan sólo unas semanas Karol G ha aparecido en la portada de varias publicaciones de moda, confirmando su éxito en el mundo de la música. Ahora engalanó las páginas de la revista Elle, luciendo elegantes outfits que remarcaron su figura, como un escotado vestido negro y otro azul lleno de vuelos.

La cantante colombiana posó como toda una modelo, usando ajustados outfits cuyos estampados combinaron con el color de su cabello. Ella también concedió una entrevista en la que recordó que sus propósitos de ser artista estuvieron presentes desde que era pequeña: “Durante muchos años -no uno, no dos, no tres, muchos años- todos pensaron que mi meta de convertirme en cantante era una broma. Fue un desafío el seguir creyendo en mí misma. Y si no fuera por mis padres al convencerme de que lo podía lograr, me hubiera sentido apenada y hubiera abandonado todo”. View this post on Instagram A post shared by ELLE Magazine (@elleusa)

Karol G comenzará en agosto la gira para promocionar su más reciente álbum Mañana será bonito, y mientras tanto no ha dejado de publicar contenido en sus redes sociales, especialmente en TikTok, donde hace algunos días obtuvo más de 24 millones de reproducciones a un video que la muestra con la blusa abierta y corriendo por la calle. @karolg 🤤🤤🤤 ♬ sonido original – Karol G

