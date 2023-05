Karol G muestra sus atrevidos movimientos de cadera bailando ‘Pero Tú’

La cantante Karol G se encuentra preparando para su gira ‘Mañana Será Bonito Tour’ y ha venido compartiendo en sus redes sociales cómo canta y baila las canciones de su más reciente álbum calentando motores para agosto que comienzan sus shows en Estados Unidos.

Lo más reciente que hizo la colombiana fue compartir dos historias en su perfil en Instagram promocionando la canción ‘Pero Tú’.

En una de las publicaciones la ‘Bichota’ se mostró de espalda moviendo de manera sensual sus caderas al ritmo del tema que tiene con Quevedo. En las imágenes se ve que Karol G usó un crop top blanco y un blue jeans talle alto para resaltar su figura.

En la otra historia, luciendo el mismo atuendo, apareció de espalda, pero volteando su torso y cabeza de medio lado para mirar a la cámara.

“Suena de fondo Track 3 ‘PERO TÚ'”, escribió acompañado del link de Spotify la colombiana.

Bailó Amargura

El pasado sábado Karol G también compartió un video bailando una de sus más recientes canciones. En esa oportunidad bailó y cantó ‘Amargura’.

Para la artista, esa canción se ha convertido un “himno” y confesó que ya desea cantarla en vivo en su gira que comienza el 11 de agosto en Las Vegas.

Cumplió un sueño

Hace un par de días, Karol G tuvo la oportunidad de cantar junto a la cantautora estadounidense Alicia Keys, quien se presentó en un concierto en Bogotá, Colombia.

Keys invitó a la cantante originaria de Medellín a subirse al escenario e interpretar juntas ‘No One’, una de las canciones más emblemáticas de la estadounidense.

En sus inicios Karol G grababa covers de artistas como Alicia Keys, por lo que compartir tarima con ella fue un sueño hecho realidad, según dijo en Instagram.

“La vida no para de sorprenderme … Cada día me convenzo más de que esos 13 años de creer, de soñar y de trabajar, entre un video y otro, VALIERON TODA LA PENA!! Cada lágrima y cada celebración! Cantar canciones de ella en videos para YouTube pudo haber sido lo único que nos conectara pero Diosito es así de lindo y pues, ahí está, Alicia Keys y Karol G en el mismo escenario! @aliciakeys Gracias reina por este momento y por compartir conmigo una de las canciones más icónicas de tu carrera en mi amado país. Pdta: This Girl is On Fire”, expresó Karol G para acompañar un carrusel de fotos y videos con la cantante que admira.

