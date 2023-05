Sin sostén, Karol G modela frente al espejo un minivestido con correas y aberturas laterales

En los últimos días Karol G ha dado prioridad a su cuenta de TikTok, y ahora compartió un video en el que aparece en su camerino y frente al espejo, luciendo su figura en un ajustado minivestido brillante con correas y aberturas laterales que dejaron ver su falta de ropa interior. Como fondo musical incluyó su tema “Carolina”, y escribió junto a su post el mensaje: “Obsesionada con esta canción 🐹🐹🐹 y con este video”. 🌸 @karolg Obsesionada con esta canción 🐹🐹🐹 y con este video 🌸 ♬ original sound – paradise_lyrics

Con ese mismo outfit la bella reguetonera colombiana salió al escenario para encontrarse con la cantante Alicia Keys, y no paraba de expresar su emoción. Posteriormente publicó en Instagram muchas fotografías de esos momentos, y las acompañó con el texto: “La vida no para de sorprenderme … Cada día me convenzo más de que esos 13 años de creer, de soñar y de trabajar, entre un video y otro, VALIERON TODA LA PENA!! Cada lágrima y cada celebración! 🖤 cantar canciones de ella en videos para YouTube pudo haber sido lo único que nos conectara pero Diosito es así de lindo y pues, ahí está, Alicia Keys y Karol G en el mismo escenario!”

Desliza para ver todas las fotos

Karol no olvida hacer ejercicio varios días a la semana, y en sus historias de Instagram mostró un video que encantó a sus millones de seguidores: ella aparece en el gimnasio, usando un ceñido conjunto en colores pastel y haciendo una rutina con pelota. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

