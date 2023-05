Usando minifalda y botas Karol G se luce a bordo de un auto interpretando su canción “Pero tú”

Para Karol G, cada una de las canciones que integran su álbum Mañana será bonito es muy especial, y ahora sacó su lado sensual al compartir con sus fans -a través de sus historias de Instagram– un video en el que aparece a bordo de un auto, usando top, minifalda y botas mientras hace playback del tema “Pero tú”, que es un dueto con el rapper español Quevedo. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Hace unos días la cantante colombiana ofreció un miniconcierto acústico, como parte de la serie Tiny Desk Concerts que organiza NPR Music. Acompañada de su banda Karol interpretó con mucho sentimiento las canciones “Carolina”, “Gucci los paños”, “Mercurio” y la ya mencionada “Pero tú”. Para la ocasión ella lució su cabello en color verde y no rosa, como lo ha mostrado en las últimas semanas.

Recientemente la revista W compartió fotos de Karol G luciendo varios coloridos atuendos; todo fue para el número dedicado a artistas pop, en el que la reguetonera explotó su faceta de modelo. La publicación resaltó su logro al convertirse en la artista femenina con el álbum de contenido en español que ha llegado más alto en los charts de Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by W Magazine (@wmag)

