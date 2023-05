Usando un minivestido a cuadros Karol G se muestra bailando muy feliz su canción “Amargura”

Karol G ha obtenido más de seis millones de reproducciones con su más reciente video de TikTok, en el que aparece muy feliz -usando un minivestido a cuadros que combinó con su cabello rosa- y bailando “Amargura”, una de sus canciones favoritas del álbum Mañana será bonito. Ella escribió junto al clip el mensaje: “AMARGURA ES UN HIMNOOOO 🥹🌸🐹 YA LA QUIERO CANTAR EN VIVO!!!! Eso se va a caerrrrrr”. 💓 @karolg AMARGURA ES UN HIMNOOOO 🥹🌸🐹 YA LA QUIERO CANTAR EN VIVO!!!! Eso se va a caerrrrrr 💓 ♬ AMARGURA – KAROL G

La reguetonera también causó sensación en Instagram hace algunos días, cuando compartió una serie de fotos que la muestran a bordo de un avión privado. Ella iba acompañada de su sobrina Sophi (hija de su hermana Verónica Giraldo) y escribió junto a las imágenes el título de “La tía Sexy 🖤🧸🌸”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Hace algunos meses Karol G pudo encontrarse con Rihanna, una artista a la que admira mucho. Ahora compartió el escenario con Alicia Keys y publicó en Instagram tanto fotos en las que aparecen juntas como un video grabado hace muchos años en el que la colombiana interpreta un tema de la cantante originaria de Nueva York. Su emoción no podía ser mayor: “La vida no para de sorprenderme … Cada día me convenzo más de que esos 13 años de creer, de soñar y de trabajar, entre un video y otro, VALIERON TODA LA PENA!! Cada lágrima y cada celebración! 🖤 Cantar canciones de ella en videos para YouTube pudo haber sido lo único que nos conectara pero Diosito es así de lindo y pues, ahí está, Alicia Keys y Karol G en el mismo escenario!”

