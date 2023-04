Karol G causa sensación al compartir fotos de su adolescencia en Instagram

Karol G no olvida que es jueves de TBT, y ahora ha causado sensación en Instagram gracias a una colección de fotos que la muestran durante su adolescencia; desde entonces ya se dejaba ver muy a la moda usando gafas oscuras, divirtiéndose en fiestas y hasta mezclando canciones como una improvisada DJ. Ella escribió junto a las imágenes -que llevan más de 2 millones de likes en esa red social- el mensaje: “Alguien encontró mi Facebook de cuando estaba en el colegio que no yo me acordaba que existía y empezó a compartir las fotos jaja QuE ChImBaAAa (Así escribía en el Facebook 😂) El verdadero TBT 🐥🐥🐥🐥❤️‍🩹”.

Desliza para ver todas las fotos

Hace unos días la artista colombiana compartió fotos que la muestran modelando el vestuario que lució en el programa de televisión “Saturday Night Live” -al que acudió como invitada musical-, destacando la camiseta con el estampado prohibiendo el Photoshop, en alusión a las fotografías de la revista GQ en las que su rostro aparecía retocado. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Karol también ha conseguido más de 2 millones de likes por un post en el que comparte las imágenes de la nueva campaña de la firma Loewe. Ella aparece en la playa y en el mar, modelando trajes de baño y un ceñido vestido blanco que resaltó su perfecto bronceado. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

