En el jacuzzi Karol G luce al máximo sus atributos usando un ajustado traje de baño rojo

Karol G ha sorprendido a sus fans con un video que compartió en sus historias de Instagram y que la muestra muy sensual mientras se relaja en el jacuzzi, usando un ajustado traje de baño rojo que resaltó sus curvas. Poco después se voltea y camina un poco, luciendo al máximo sus atributos.

Hace unos días la bella reguetonera colombiana obtuvo más de cinco millones de likes por un post en el que presenta su nuevo look con el cabello de color rosa y modela un curioso atuendo compuesto por minifalda de seda y una chamarra abierta; el mensaje que escribió junto a las fotos fue: “🍓🍓🍓 Desayunito nutritivo, si yo soy el aperitivo”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Karol fue la invitada musical en el programa de televisión “Saturday Night Live” y aprovechó para estrenar el nuevo sencillo de su álbum Mañana será bonito, titulado “Tus gafitas”. Para la ocasión ella optó por un outfit negro de botas, falda y top que resaltó su bronceado y sus tatuajes.

