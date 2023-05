Karol G se muestra como “la tía sexy”, usando botas altas, minifalda y un top negro

Karol G ha obtenido otra popular publicación en Instagram que ha encantado a sus fans. En una serie de imágenes ella aparece usando botas altas, minifalda y un top negro mientras aborda un avión privado y posa sonriente con Sophi, hija de su hermana Verónica; la cantante escribió junto a las fotos el título de “La tía Sexy 🖤🧸🌸”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Hace algunos días Karol compartió un video con el que dio a conocer que regresará a los escenarios (en estadios) con la gira Mañana será bonito, para promover su más reciente álbum. Ella visitará Las Vegas, Miami, Los Ángeles, Houston, Dallas y Nueva York. El primer concierto será el 11 de agosto. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

La artista colombiana también obtuvo más de cinco millones de likes por una publicación que, a manera de TBT, la muestra cuando era adolescente y siempre con una sonrisa en su rostro; no podía faltar una foto en la que apareciera con sus gafas oscuras: “Alguien encontró mi Facebook de cuando estaba en el colegio que no yo me acordaba que existía y empezó a compartir las fotos jaja QuE ChImBaAAa (Así escribía en el Facebook 😂) El verdadero TBT 🐥🐥🐥🐥❤️‍🩹”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

