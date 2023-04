Karol G posa en el agua y con atrevidos atuendos para la nueva campaña de Loewe

Karol G no deja de llamar la atención en las redes sociales, y ahora compartió orgullosa en su cuenta de Instagram fotografías en las que saca su faceta de modelo para la nueva campaña de la firma Loewe. Ella posó en la playa, emergiendo del agua y hasta en un camastro, usando atrevidos outfits como un ajustado vestido blanco, un traje de baño verde olivo y otro con estampado.

Desliza para ver todas las fotos

La relación de la cantante colombiana con la prestigiada firma comenzó desde hace varios meses; en marzo ella acudió a un desfile en París para la presentación de la colección Otoño-Invierno 2023-2024, acaparando las miradas al usar un vestido que contrastó con el color de su bolso y de su cabello. Karol G lució espectacular en el evento de Loewe durante la Semana de la Moda en París. (Foto: Pascal Le Segretain for Loewe / Getty Images)

Para Karol, la polémica provocada por las fotos que publicó la revista GQ hace algunos días -en las que la artista lucía una figura y rostro muy retocados- ha quedado atrás, y ahora ella presentó a sus fans su nuevo look con el cabello de color rosa. También modeló uno de los outfits que usó en el programa de televisión “Saturday Night Live”, obteniendo la ovación del público. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

