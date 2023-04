Karol G se luce en ajustado top gris con correas mientras canta y baila su canción “Amargura”

Una de las canciones favoritas de los fans de Karol G es “Amargura”, incluida en su más reciente álbum Mañana será bonito. Por tal motivo ella decidió darles una sorpresa publicando en TikTok un video que la muestra bailando y cantando ese tema, mientras usa jeans y un ajustado top gris con correas al frente. En menos de una hora el clip lleva más de 450,000 reproducciones y ella lo complementó con el mensaje: “Con todos los videos que ustedes suben de esta cancion me dieron una idea 💡 pendientes pues los que se han grabado !!!” 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

A la bella reguetonera colombiana le sobran ideas muy originales para acaparar las miradas en las redes sociales, y recientemente compartió en Instagram una colección de fotos en las que aparece cuando era adolescente, divirtiéndose en una fiesta y hasta acompañada de una amiga. Es notable la misma sonrisa con la que ha conquistado a sus millones de seguidores: “Alguien encontró mi Facebook de cuando estaba en el colegio que no yo me acordaba que existía y empezó a compartir las fotos jaja QuE ChImBaAAa (Así escribía en el Facebook 😂) El verdadero TBT” 🐥🐥🐥🐥❤️‍🩹 View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

El álbum Mañana será bonito de Karol G continúa en el Top 20 de la lista Billboard 200; ella acudió al programa de televisión “Saturday Night Live” como invitada musical para promocionarlo, y posteriormente publicó en Instagram una serie de fotos en las que, además de mostrar los atuendos que lució en el show, presentó su nuevo look con el cabello de color rosa, que ha generado muy buenos comentarios entre sus fans. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

