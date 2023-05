Se anuncia el lanzamiento del soundtrack de “Barbie”, con artistas como Dua Lipa, Karol G y Charli XCX

La película “Barbie” es uno de los principales estrenos para este verano en todo el mundo, y contará con un soundtrack producido por Mark Ronson presentando temas de muchos exitosos artistas. Ya se ha dado a conocer la fecha del lanzamiento (julio 21), con una fotografía publicada en Instagram en la que aparece Margot Robbie (caracterizada como el personaje titular de la película) leyendo un periódico. View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone (@rollingstone)

Nicki Minaj, Lizzo, Karol G, Charli XCX y Ava Max son algunas de las artistas que contribuyeron con canciones para la banda sonora de la película, cuyo tema principal es “Dance the night”, interpretado por Dua Lipa y que se estrenará en el primer minuto del 26 de mayo. Ella compartió en esa red social un avance del sencillo. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Protagonizada por Robbie y Ryan Gosling la película “Barbie” llegará a los cines de Estados Unidos el mismo día del lanzamiento del soundtrack. Hace varias semanas se dio a conocer en YouTube el trailer del filme, que hasta el momento ha obtenido más de 20 millones de vistas.

