Sin sostén y con la blusa abierta Karol G baila en la calle su canción “Amargura”

Gran sorpresa ha dado Karol G a todos sus fans, pues publicó en su cuenta de TikTok un video que la muestra en la calle luciendo su cabello de color rosa y comenzando a correr, al mismo tiempo que dice: “Bebé, usted está como pa’ quemar calorías”. En menos de media hora ella obtuvo más de un millón de reproducciones del clip. @karolg 🤤🤤🤤 ♬ sonido original – Karol G

Así, usando una falda de mezclilla y la blusa abierta (que dejaba ver que no llevaba sostén) la bella reguetonera también apareció caminando y bailando al ritmo de “Amargura”, que es uno de sus tracks favoritos de su álbum Mañana será bonito. Casualmente, hasta el momento esa canción no cuenta con un video promocional. @karolg Ay amaaaaaaaa🐹 ♬ AMARGURA – KAROL G

Karol se ha mostrado muy feliz con las fotos que le tomaron para el más reciente número de la revista W, que está dedicado a los actuales artistas pop que dominan las listas de éxitos. Ella compartió las imágenes en Instagram, y las complementó con el mensaje: “Miren las fotos tan lindas que me hicieron para W magazine ✨🖤 Gracias @wmag por invitarme a compartir los logros de mi carrera”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Sigue leyendo: