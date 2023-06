Karol G luce al máximo su figura en un ceñido vestido blanco, dentro de la Semana de la Moda de París

Aunque Karol G no descuida su carrera musical, también es una apasionada de la moda, y ahora acudió al desfile de la colección Primavera-Verano 2024 de la firma Jacquemus, que se llevó a cabo en el Palacio de Versalles, dentro de la Semana de la Moda de París. Ella apareció muy elegante usando un ceñido vestido blanco strapless que resaltó su bronceado y su cabello de color rosa. La cantante colombiana ya ha sido vista en otros desfiles de moda, pues le encanta conocer las tendencias a nivel mundial (Foto: Julien de Rosa/AFP/Getty Images)

A su llegada al evento la reguetonera acaparó las miradas con su atuendo, que complementó con zapatos y un bolso de color rojo. Desde muy temprano ella se puso en manos del maquillista Patrick Ta, quien dijo que la piel del rostro de Karol es muy hermosa, por lo que no requiere un exceso de capas.

Karol acudió al desfile de la firma Jacquemus, y desde el principio llamó la atención por su perfecto maquillaje, que en ningún momento lució sobrecargado. (Foto: Julien de Rosa/AFP/ Getty Images)

A la Semana de la Moda de París acuden muchos famosos, y una gran sorpresa es la que dio la actriz Eva Longoria, quien apareció con Karol en un video que ésta compartió en sus historias de Instagram, diciendo: “Me muero porque soy un fan de esta mujer. Por fin estamos juntitas”. View this post on Instagram A post shared by Karol G FR (@karolg.france)

