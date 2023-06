Karol G llevó su natal Colombia a Nueva York con sombrero vueltiao

Karol G lo volvió hacer una vez más. La comunidad latina de Nueva York salió a las calles a recibir y a cantar las canciones de La Bichota. La misma llegó con su equipo de trabajo, el G Team y puso aperrear a todo el mundo al ritmo del género urbano. Pero lo más importante es que no se olvidó de su natal Colombia. 🎥 Karol G cantando “Amargura” para Citi Concert Series en Today Show. pic.twitter.com/I2xbS3QO7Z — Karol G Site (@KarolGSite) June 30, 2023

Karol G puso a su Medellín presente en la tarima del Today Show de NBC, al tiempo que rompió récord de audiencia en las calles de Time Square con más de 15,000 personas que se concentraron para ver a la Bichota. La intérprete de Provenza, el Makinon y Mañana Será Más Bonito usó un sombrero vueltiao colombiano. 📸Karol G en Today Show. pic.twitter.com/aMyI9FkfCc— Karol G Colombia🇨🇴🧜🏻‍♀️ (@bichotacolombia) June 30, 2023

No es la primera vez que Karol G lo hace. En el Coachella Music Festival 2022 usó un sombrero vueltiao también junto a su paisano y colega del reggaetón J Balvin. Momento en que la ex de Anuel AA y actual novia de Feid también hacía historia. Cantó en ese momento medley de canciones de artistas hispanos que nunca se había encantado en la tarima principal de Coachella. Hoy repite la misma hazaña en el Today Show desde Nueva York.

Karol G rompe récord y mete 15,000 personas con el Today Show

El Rockefeller Center de Nueva York sirvió para albergar a 15,000 personas que según la policía de Nueva York lograron llegar a ver a la Bichota en el Today Show de NBC. Muchos de ellos acamparon desde muchas horas antes para poder presenciar a Karol G de cerca. Fans started lining up before 1am to see Karol G perform as part of ⁦@TODAYshow⁩’s Citi Concert Series! 🎶 🦚 pic.twitter.com/8oWMgnTMl2— Jessica Layton (@JLaytonTV) June 30, 2023 Karol G | Dia Dipasupil/Getty Images. FOTO: Karol G | Dia Dipasupil/Getty Images.

Recordemos que esta fue una de las ciudades con sold out en el $trip Love Tour y en el Bichota Tour, por lo que muchas personas de la gran manzana se habían quedado sin ver a la estrella colombiana. Cuenta que esta vez podían acercarse completamente gratis. View this post on Instagram A post shared by TODAY (@todayshow)

Look de Karol G para el Today Show

La colombiana llegó con una falda larga color nude, unas botas hasta la rodilla fucsia, un top manga larga entre cruzado y un cinturón grueso en la cintura. Por supuesto, su nuevo cabello baby rose fue el punto principal de su outfit. View this post on Instagram A post shared by TODAY (@todayshow)

Otro look también que usó Carolina Giraldo y fue un jean cargo pants y un crop top blanco. Además, la Bichota hizo toda su entrevista en inglés, dejando el nombre de los latinos una vez más por todo lo alto. Karol G cantando "AMARGURA" en Today Show. pic.twitter.com/qwtVqSlNL0— Karol G Colombia🇨🇴🧜🏻‍♀️ (@bichotacolombia) June 30, 2023 View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

