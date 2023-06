Karol G presume su figura en biker shorts negros al posar en el gimnasio

Karol G ha tomado por sorpresa a sus millones de seguidores en Instagram, pues a través de sus historias de esa red social publicó un video que ella misma grabó en el gimnasio, mostrándose antes de hacer sus rutinas de ejercicios y luciendo su figura en biker shorts negros. El post sirvió también para avisar a sus fans que este viernes estará como invitada en el programa de televisión “The Today Show”. View this post on Instagram A post shared by Karol G FR (@karolg.france)

La cantante colombiana estuvo presente hace algunos días en un evento dentro de la Semana de la Moda de París, y causó sensación al usar un ajustado vestido blanco que remarcó sus curvas. Las fotos que compartió en esa red social obtuvieron más de cinco millones de likes, y las tituló “VERANO ROSA 🌸🕊️✨”.

Desliza para ver todas las fotos

Durante su estancia en París Karol también adoptó un look de colegiala que encantó a sus fans, posando para fotos y videos en el hotel donde se hospedó y obteniendo en Instagram comentarios de famosas como Lali, Lauren Jauregui, Kali Uchis y Daniella Chávez. Ella escribió junto a su publicación el mensaje: “Hazme un peinado lindo para ir a dar una vuelta por París”. 🎀🥐🤍✨ View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Sigue leyendo: