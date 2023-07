Karol G presume brillante en el diente y manda poderoso mensaje en Instagram

La Bichota Karol G está a nada de comenzar su Mañana Será Bonito Tour y no ha parado ni de estrenar temas, ni de romper récords, ni de ser noticia. Hace pocas horas publicó una fotografía en Instagram presumiendo un brillante en un diente y además acompañándole imagen de un poderoso mensaje. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

“Pues mil caerán a tu derecha y diez mil a tu izquierda, pero a ti NADA TE PASARÁ S91”, dijo Karol G a través de las redes sociales mientras sonreía e iluminaba el día a todos sus fans y también a su familia, quienes reaccionaron a la publicación donde, por cierto, se le ve la joya en los dientes

“Esa sonrisa es mágica.. Irradias felicidad y tranquilidad que es lo que siempre mereces..Te amo mucho hermana mía y besitos de sophi llenitos de baba”, escribió Vero Giraldo, su hermana, en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram de Karol G.

Esta es la misma hermana que apareció llorando hace poco en redes sociales, dejándose ver vulnerable diciendo que no todo lo que se ve en las redes sociales es la realidad.

😰¡Muestra su lado más vulnerable!😓#VerónicaGiraldo, hermana de la cantante colombiana @karolg, mostró su lado más vulnerable y generó gran preocupación entre sus seguidores quien llora desesperadamente por distintos temas que le preocupan.#ElNuevoDiarioRD pic.twitter.com/jr5u1sNvhA— El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) June 22, 2023

Karol G brilló hace pocos días en el Today Show

La Bichota e intérprete de Tus Gafitas y Mientras Me Curo del Cora rompió récord de audiencia al meter 15,000 personas durante su performance en el Today Show de NBC directamente desde el Rockefeller Center de Nueva York.

A aproximadamente cuatro temas interpretó la cantante de origen colombiano, al tiempo que lució con todo orgullo un sombrero vueltiao, típico de su país. Al que confesó que se devolvió a vivir hace muy poco después de haber estado una estancia en Los Ángeles, donde también estuvo Feid.

En esa misma entrevista dejo claro que en realidad nunca vive en ningún lado. Se la pasa viajando y el volver a Medellín la hace sentir en casa. Aunque ella sale de Colombia, el país no sale de ella y lo lleva bien en alto en cada una de sus presentaciones, como hizo este día que literal paralizó La Gran Manzana. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Muchos creen que el mensaje de Karol G es para Yailin La Más Viral

A pesar de que la ex de Anuel AA no ha hecho referencia alguna sobre la también cantante de género urbano Yailin La Más Viral. Muchos creyeron que el mensaje que ella compartió en las redes sociales era para La Chivirika. Sobre todo por toda la polémica que está sucediendo con su hija y el divorcio del cantante puertorriqueño.

Por supuesto, los fans de Karol G salieron en defensa de la colombiana diciendo que: “Ella hace ruido propio” y “No necesita mencionar a nadie para hacer tendencia”. Lo cierto es que todo apunta a que esto pudiese ser un adelanto en realidad de una colaboración próxima y Peso Pluma tendría todo que ver. Peso Pluma para su disco “Génesis”. Foto: Arenovoski/ The Exclusive Agency.

Peso Pluma y Karol G podrían lanzar tema juntos

Justo cuando se encontraba en Paris Fashion Week, Karol G hizo una presencia extraordinaria durante el desfile de Jacquemus, donde también estuvo invitada Eva Longoria y ambas pasaron dejando el nombre de la mujer latina muy en alto. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Otra cosa que llamó la atención para que el momento fue que Peso Pluma republicó una imagen de Karol G posando en el Palacio de Versalles y colocó unos emojis de música. Esto podría indicar una colaboración musical con el exponente de corridos tumbados. Quien, por cierto, triunfó ayer en el estadio de los LA Dodgers al lanzar la primera pelota en el juego de béisbol. Aparentemente el nuevo preview que subió Karol G a su Instagram será una colaboración con el cantante Peso Pluma. pic.twitter.com/OPqDTorPtB— LABICHOTA (@karolg_chart) June 27, 2023

