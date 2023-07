Momento muy mexicano en el Dodger Stadium con Julio Urías recibiendo el primer lanzamiento de la noche por parte de Peso Pluma

El “Power Mexicano” se sintió en el Dodger Stadium con el popular cantante Peso Pluma, quien realizó el primer lanzamiento contra los Pirates y además compartió con Julio Urías que fue el encargado de recibir el lanzamiento del también conocido como Doble P. .@ElPesoPluma throws out first pitch to #Dodgers Julio Urías



We will discuss the popularity of Peso Pluma in the Dodgers clubhouse on the @BleedLosPodcast @BluRevoltfilm @alyshadelvalle @AlonsoSarinana pic.twitter.com/cE2XiW4ox3 — DodgersBeat (@DodgersBeat) July 6, 2023

La aparición de Peso Pluma fue muy emotiva, el público no paró de aplaudirlo y de gritarle la admiración que sentían por el cantante, pero el momento se volvió casi 100% mexicano cuando entró en escena Julio Urías a recibir el lanzamiento del cantante del momento que ha pegado hits como “Ella Baila Sola”, “La Bebé”, “Las Morras”, “El Azul”, entre otras muchas más.

Peso Pluma apareció en escena con una franela de los Ángeles Dodgers y vivió el momento como un fanático más, además compartió con Julio Urías no solamente durante el lanzamiento inicial sino también en el dogout y otros alrededores del estadio en donde grabaron varios videos con sus teléfonos móviles y hasta tuvieron tiempo de sacarse varias fotografías que ya están rodando a través de las redes sociales.

FaceTime with Shelby and his twin @_PesoPluma. pic.twitter.com/QgTUQZEUaY— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 6, 2023

El canatante mexicano que hizo gala del dorsal 77 en su espalda, se encuentra en los primeros lugares de las carteleras musicales, tuvo tiempo de compartir con la fanaticada y también se tomó fotos con el público asistente al Dodger Stadium, los cuales se deleitaron ante su presencia. Es gente del pueblo, @_PesoPluma. 💙 pic.twitter.com/JuuOEMsElS— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 6, 2023

Cabe acotar que los Dodgers se encuentran actualmente peleando la cima de su división contra los Arizona Diamondbacks que hasta ahora son los líderes. En lo que respecta a Julio Urías, no ha corrido con suerte en esta campaña y recientemente acaba de regresar al montículo tras una lesión.

Sigue leyendo:

. Randy Arozarena le regala su camiseta a Peso Pluma y la imagen se hace viral en las redes sociales

. Julio Urías tiene mala suerte en su reaparición con los Dodgers luego de estar mes y medio fuera por lesión

. Pedro Martínez se rinde en elogios ante el talento de Julio Urías: “Es un ganador innato”