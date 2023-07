Karol G se encuentra con Dua Lipa en la premiere de la película “Barbie”: “Por fin nos conocimos”

El domingo se llevó a cabo la premiere de la cinta “Barbie” en Los Ángeles, California; al evento acudieron muchos famosos, entre los que destacan dos exitosas cantantes que figuran en el soundtrack del filme: Karol G y Dua Lipa. Ambas lucieron espectaculares en sexys atuendos, pero lo cierto es que no se conocían, por lo que la emoción fue mutua y posaron juntas para los fotógrafos. En sus historias de Instagram la reguetonera colombiana compartió la imagen y hasta escribió el mensaje “finalmente nos conocimos”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Poco después y a unos minutos de que comenzará la función las dos artistas charlaron un poco y hasta se tomaron de las manos, poniéndose de acuerdo en si veían la película juntas. Dua usaba un vestido transparente con el que dejó ver su ropa interior, mientras que Karol optó por un conjunto de top y falda en los que predominaba el color rosa. View this post on Instagram A post shared by Karol G FR (@karolg.france)

El soundtrack de “Barbie” promete ser un éxito de ventas; otros artistas que participaron son Lizzo, Ice Spice, Nicki Minaj y Billie Eilish. La protagonista del filme, Margot Robbie, fue entrevistada en la premiere y se le cuestionó cuál era su tema favorito del disco, respondiendo que todos le gustan, pero que actualmente “Watati” de Karol G es por el que se orienta: “Creo que la canción de Karol G es la que está más en mi cabeza esta semana”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

