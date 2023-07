Reportan que Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine abandonaron Puerto Rico en avión privado

Los dramas alrededor de Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine pica y se extiende. Ayer la policía y las autoridades de Puerto Rico les aconsejó no presentarse en los Premios Juventud de Univision. La cadena emitió un comunicado después diciendo que, por seguridad de los mismos artistas y de todos los trabajadores, era preferible que no se presentaran. Ahora parece que el exponente de Hip Hop y la cantante de género urbano abandonaron Puerto Rico en un avión privado. Tekashi 6ix9ine en Inglewood en 2020. Yailin La Más Viral cuando aún era pareja de Anuel AA. Foto: The Grosby Group.

Justo después del comunicado, Tekashi 69 habló en un video en Instagram donde decía que se iba a presentar. También lo dijo en una entrevista en la que no menciona Anuel AA propiamente, pero dice que fue una estrategia para evitar que el rapero se presentará en Premios Juventud. Lo cierto es que la presentación, hasta el momento de cierre de esta nota, de Tekashi 6ix9ine y Yailin la más viral, no va y ellos se volvieron a dejar ver en un avión privado a través de una historia de Instagram que subió la Chivirika.

“Con mi colaborador siempre”, escribió la cantante nacida en República Dominicana. Recordemos que había una gran expectativa en torno a su presentación en los Premios juventud Univision, así como también su aparición junto a Tekashi 6ix9ine. Esto después de que dijeran que ellos solo son amigos y que entre ellos no hay una relación de pareja.

Univision y policía de Puerto Rico suspenden presentación de Tekashi 6ix9ine y Yailin la más viral

Tras las amenazas que recibió Tekashi 6ix9ine de muerte y tal como le contamos ayer de manera exclusiva, la producción de Premios Juventud de Univision, basada en las recomendaciones de la policía de nuevo de Puerto Rico, tomaron la decisión de suspender primeramente los ensayos. El artista de origen mexicano y también puertorriqueño (de lado de su padre) tenía prácticamente la entrada prohibida al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como El Choli.

La cosa quedó “en veremos” durante unas horas hasta que Univision emitió un comunicado. En el mismo llamaban a preservar la seguridad de todos, incluyendo la de los artistas, así como a acatar las recomendaciones de las autoridades locales. Después de esto, los famosos parecen haber tomado un avión con rumbo incierto. Muy probablemente sea hacia Miami, lugar donde reside Daniel Hernández, como realmente se llama Tekashi 69.

Hay una gran posibilidad de que vayan a República Dominicana también, donde se encuentra Cattleya, la hija de Yailin la más viral con Anuel AA. Mismo que salió salpicado en todo esto. Aunque Tekashi no lo haya mencionado directamente, sí dio entender que parte de todo este escándalo pudo haber sido un complot orquestado en su contra. View this post on Instagram A post shared by D E M B O W T O T A L ✪ (@dembowtotal)

Sigue leyendo:

– Yailin la más viral mostró escote en Instagram después de cirugía a su llegada a Puerto Rico

– Yailin la más viral lanza jabón íntimo, “Flor”, y lo muestra casi todo en People en Español

– Yailin la más viral luce explosiva en portada de People en Español y manda mensaje para Anuel AA

– Tekashi 6ix9ine dice que Yailin La Más Viral firmó contrato millonario y le dieron una Mercedes-Benz

– Tekashi 6ix9ine le regaló un Rolls-Royce a Yailin La Más Viral y esta le manda mensaje a Anuel AA

– Tekashi 6ix9ine revela el costo de la ostentosa joya le regaló Yailin ‘La Más Viral’

– Mamá de Yailin La Más Viral advierte a Anuel AA: “Se te cayó la careta”, dijo en Instagram

– Anuel AA da bofetada con guante blanco a Yailin La Más Viral: presume novia y canción con Quavo