Univision cancela presentación de Tekashi 6ix9ine en ‘Premios Juventud’

La cadena de televisión Univision confirmó que la esperada presentación de Tekashi 6ix9ine y Yailin ‘La Más Viral’ fue suspendida porque, por motivos de seguridad, Daniel Hernández-como verdaderamente se llama el rapero- no podrá ser parte del evento.

El comunicado que comenzó a circular hace horas fue confirmado en el programa ‘Despierta América’. donde los conductores lo leyeron, disipando así cualquier duda de los fanáticos que esperaban con ansias la presentación de los dos artistas.

“Sabemos que muchos fans están emocionados por la tan esperada participación de 6ix9ine y Yailin ‘La Más Viral’ en esta edición de Premios Juventud en Puerto Rico. Luego de un profundo análisis de las preocupaciones mencionadas y de un trabajo muy cercano con las autoridades locales, la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico y Univision, concluyeron que el artista 6ix9ine no será parte del evento”, leyó Raúl González.

Por su parte, Francisca agregó que estas medidas fueron tomadas en virtud de garantizar la seguridad y bienestar de los asistentes a la ceremonia.

“Esta medida se toma en base a las recomendaciones de seguridad realizadas por las entidades competentes y con el firme compromiso de siempre priorizar la seguridad y el bienestar de todas aquellas personas que forman parte y asisten al espectáculo”, leyó la dominicana.

El miércoles se había dado a conocer que los ensayos para la presentación de 6ix9ine y Yailin para ‘Premios Juventud’ habían tenido que ser suspendidos por las presuntas amenazas de muerte que recibió el estadounidense. Incluso a las afueras del lugar del evento hubo presencia de patrullas para garantizar la seguridad mientras se realizaban los ensayos.

La noche del miércoles, Tekashi 6ix9ine, quien incluso recibió la recomendación de la Policía de no viajar a Puerto Rico por su seguridad, pero igualmente lo hizo, dijo que no creía que fueran a cancelar su presentación luego de la promoción que le había hecho Univision, pero al final sí fue cancelada.

Tekashi 6ix9ine no creía que fueran a suspender su show

Tras llegar a Puerto Rico dio una entrevista al programa de farándula ‘La Comay’ donde aseguró que, Univision no podían usar su nombre para promocionar ‘Premios Juventud’ y luego cancelarlo.

“Yo no creo nada de eso (…) ‘Premios Juventud’/Univision es una corporación seria, una compañía no es la calle ¿Me entiendes? Cuando tú usas un nombre mío, Tekashi 6ix9ine, un cantante ¿Verdad? Y tú usas la imagen de Yailin ‘La Más Viral’, Tekashi y tú promocionas, promocionas, promocionas (…) una presentación, no puedes mentirle al público y usar todo eso para tu premio y luego decir ‘esto no puede ser'”, dijo en el programa antes de que suspendieran su show.

Al ser consultado sobre si la situación de la cancelación de sus ensayos tenía que ver con Anuel AA, dijo que no tenía pruebas, ni estaba nombrando a nadie, pero que el trapero es de Puerto Rico, dejando en entrever que tal vez él tenía relación con lo ocurrido.

“Si tenía miedo me quedo en mi casa en Miami”, sentenció luego de ser consultado si sentía miedo ante las supuestas amenazas de muerte.

Hasta el momento de la publicación de esta noticia al rapero no se ha pronunciado para dar su opinión sobre la decisión de los organizadores del evento de cancelar su participación en los premios.

Para la ceremonia más de 100 agentes de seguridad pública y privada están asignados para garantizar el orden en el Coliseo de Puerto Rico.

