Yailin la más viral mostró escote en Instagram después de cirugía y a su llegada a Puerto Rico

La dominicana Yailin la más viral está paralizando las redes y apenas tiene unas horas en Puerto Rico. A pesar de que su presentación, o al menos, los ensayos de la misma en los Premios Juventud en la cadena Univision están en jaque mate, no perdió oportunidad de presumir el cuerpazo que se gasta justo después de la cirugía que se hizo. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Al parecer se quitó allá, un poquito acá y un poco del busto. Lo cierto es que la Chivirika Yailin la más viral se presumió en Instagram con una camisa a medio abrir casi hasta el ombligo y dejó muy claro que su retoque estético le cayó de perlas. Los piropos y flores que le lanzaron sus fans en redes sociales no fueron pocos.

“Dominicana tenía que ser”, “A esta mujer le cayó mejor la maternidad, mucho más bello después de hacerse mamá”, “Olvídate de Anuel Yailin, Tekashi tiene mucha mejor mano”, “Comparte el teléfono de tu cirujano plástico quedaste hermosa”, “A partirla en los premios juventud y de qué manera muñeca” y “Fuerte, bella, empoderada y pechugona, nada más peligroso para el mundo”, fueron parte de los mensajes que se pudieron leer en algunas de las redes sociales sobre el escote de Yailin la más viral.

Tekashi llega de sorpresa para el cumpleaños de Yailin la más viral pic.twitter.com/LYUmKVwHf8 — 🇩🇴|Wilkinmeta (@wilkinmeta) July 4, 2023

Yailin habló de su cirugía y retoques estéticos a People en Español

Con ver algunas fotos o videos de hace algunos años de Yailin la más viral, se puede notar su cambio físico. Eso sí, no estamos diciendo que antes luciera menos agraciada. Para nada. Siempre ha sido hermosa, pero ciertamente tal como lo explicó ella los Premios Heat, era sumamente delgada. Recordemos también que es muy joven y acaba de dar a luz a su hija con Anuel AA, Cattleya.

Yailin nunca ha ocultado los retoques estéticos y cirugías que se ha realizado. Cuando comenzó con el ex de Karol G fue abierta en que al inicio de la relación se hizo una cirugía. Para ese momento se había moldeado el cuerpo y parte del dorso. Ahora el busto parece haber tomado protagonismo en cuanto a los cambios de la intérprete de Narcisista y cantante de género urbano.

Yailin La Más Viral cuando aún era pareja de Anuel AA. Tekashi 6ix9ine en un evento en Milán 2017. Foto: The Grosby Group/ AFP /Getty Images.

Hace pocos días mostró un escote con algunos con algunas curas de su cirugía, pero además de eso hablo de manera exclusiva con la revista en People en Español sobre esto. Dejó muy claro que, aunque sea haya operado, nunca lo ha hecho bajo presión social. Siempre por ella misma y para sentirse mejor internamente.

Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine ya están en Puerto Rico

Los resultados saltan a la vista y los fans y seguidores de Yailin la más viral no lo dejaron pasar por alto. La belleza, exuberancia y dulzura de la dominicana ha cautivado a unos cuantos. Probablemente, se logre solventar el problema que hay en Puerto Rico con las amenazas de muerte que supuestamente recibió Tekashi 6ix9ine y que habría mantenido a Yailin la más viral y al exponente de hip hop lejos de los ensayos de Premios Juventud. Ensayos de Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral para Premios Juventud suspendidos por seguridad https://t.co/NG1ksdObSa— La Opinión (@LaOpinionLA) July 19, 2023

Sin embargo, han presumido su amistad y ella su belleza en redes sociales. Cadenas, avión privado y camioneta de lujos es lo que han dejado ver desde su llegada a la isla del encanto.

Esto, después de que supuestamente la cadena Univision diera parte a las autoridades policiales de lugar y ante medida preventiva y por seguridad de todos. Hasta el momento de cierre de esta no los cantantes no podían entrar a El Coliseo de Puerto Rico y no se sabía si se llevaría a cabo la presentación el día de mañana.

