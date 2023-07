Usando minibikini de flecos Shakira mueve su cuerpo junto a la piscina

Shakira continúa promocionando su más reciente sencillo “Copa vacía”, y ahora lo hizo publicando en sus historias de Instagram un video en el que usa un filtro para que aparezca en la imagen una cola de sirena dibujada. Ella también hizo un sensual baile junto a la piscina, luciendo un minibikini de flecos que resaltó sus curvas. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La cantante de 46 años también compartió en esa red social una colección de imágenes que la muestran posando con el ajustado minivestido rojo que usó para acudir a la entrega de Premios Juventud, donde fue una de las grandes triunfadoras. Destacan fotos en las que aparece con Camila Cabello, de quien se hizo amiga tras conocerla en la Semana de la Alta Costura de París.

Desliza para ver todas las fotos

Más allá de estar presente en eventos deportivos y entregas de premios Shakira está centrando sus energías en la grabación de su próximo álbum, que podría estar listo este otoño. En varias fotografías ella se dejó ver en el estudio acompañada de arreglistas y productores, posando muy relajada mientras usaba unos joggers negros y un top blanco con una estratégica abertura. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Sigue leyendo: