Shakira comparte una foto que la muestra con el productor inglés David Stewart

Foto: Pascal Le Segretain for Fendi / Getty Images

Shakira ha dado una sorpresa a todos sus fans, pues en su cuenta de Instagram publicó una fotografía que la muestra en el estudio de grabación y acompañada de David Stewart, el compositor y productor inglés responsable de temas como “Dynamite” (del grupo BTS) y “Million dollar baby” (de Ava Max). Ella escribió junto a la imagen el mensaje: “En Londres, trabajando con David Stewart en lo que podría ser mi próximo sencillo”. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

La cantante colombiana parece incansable, y en los últimos siete meses no ha dejado de lanzar sencillos; el más reciente es “Copa vacía”, a dueto con Manuel Turizo y con el que se ha anotado otro éxito. Tan sólo el videoclip del tema ya cuenta con más de 31 millones de vistas en YouTube.

Hace algunos días Shakira dio de qué hablar al acudir a varios eventos dentro de la Semana de la Alta Costura de París. En el desfile de la firma Fendi ella lució espectacular con un elegante outfit en blanco y negro, y en su cuenta de Instagram publicó un video con sus mejores momentos ese día, así como su encuentro con famosas como Donatella Versace, Zoe Saldaña, Camila Cabello y Nicki Minaj. El texto con el que acompañó su post fue: “Celebrando al genio Kim Jones y la alta costura de Fendi. Gracias por la invitación. Por siempre agradecida! ❣️” View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

