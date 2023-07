Shakira llegó a Miami con la camisa abierta y sonriendo junto a Milan y Sasha

Más feliz que nunca así se dejó ver la ex de Gerard Piqué, Shakira, junto a sus pequeños hijos, Milán y Sasha, a su llegada al aeropuerto internacional de Miami, después de una larga estadía por Europa. Llegó con un atuendo que está dando mucho de qué hablar por el tipo de estampado y con la camisa abierta, pero lo más importante con una sonrisa de oreja a oreja que no pasó desapercibida antes sus fans. Shakira, Milan, and Sasha at the airport, leaving Barcelona today. [@CHANCE_es]pic.twitter.com/nrh1IoIlXN — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) July 17, 2023

A diferencia de la vez pasada en el aeropuerto de Miami para Milan y Sasha junto a su papá, el exjugador del F.C. Barcelona. Esta vez, los niños sonrieron y caminaron al lado de Shakira. La vez pasada, junto a Gerard, se notaron un poco asustados y abrumados ante la presencia de la prensa. Sin embargo, la intérprete del Acróstico y de Copa Vacía es “local”, por así decirlo, en el estado de Florida, así que las cosas fueron un poco diferentes, esta vez para ellos.

La cantante colombiana no dejó, por supuesto, pasar por alto la sensualidad que ha añadido en los últimos días a sus looks. Ante las altas temperaturas que se están viviendo en los Estados Unidos por el verano, ella dejó abrió algunos botones de su camisa, demostrando así que, a sus 46 años, está increíblemente bien.

Shakira, Milan, and Sasha are back in Miami. 🌇 [@DailyMailCeleb] pic.twitter.com/adpZkF1r66 — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) July 18, 2023

Shakira vuelve a Miami después de una gran jornada en Europa

Fue a Europa por varias razones. Primero a Barcelona, lugar donde residió por 12 años, para terminar de hacer ajustes de toda esta mudanza, claro está. También varios medios reseñaron que hizo un nuevo acuerdo con Gerard Piqué en cuanto a la custodia de Mila y Sasha. Mismos que dejó para que disfrutaran de unos días con su papá y la familia de este, tal como se había preestablecido.

Shakira en la Semana de la Moda en París 2023. Foto: The Grosby Group.

De ahí voló la Semana de la Moda de París, donde asistió al desfile de Fendi, de Viktor&Rolf y se tomó varias fotos con algunas otras cantantes famosas como Camila Cabello y Cardi B. También pasó para darle la patada de la buena suerte a quien dicen es su supuesto galán, Lewis Hamilton en Grand Prix de Gran Bretaña.

También se vio por una fiesta de Vogue, donde disfruto con algunas estrellas deportivas, también en compañía de sus mejores amigas. Pero la cosa Europa no solo fue diversión para Shakira. Ya conocemos lo workholic que es y por supuesto, aprovechó su viaje para trabajar.

Shakira grabó en estudio y presentó su último single, Copa Vacía

Estando en Francia, Shakira hizo la presentación de su videoclip con su paisano y homólogo en el género urbano Manuel Turizo, Copa Vacía. La fiesta fue en el Acuario de París y toda la temática era basada en la vida submarina, los snacks de comida que se repartieron eran de peces, perlas del mar y conchas, tal cual como la temática la canción. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

En Londres se metió al estudio con el productor musical y gran amigo personal de Shakira, Ruffy Duffy y pudieron revivir una foto que se habían tomado en el pasado en el 2009, ahora casi 20 años después. Esto solo quiere decir que viene más música de la cantante colombiana misma que no ha dejado de estar en el tope de las plataformas digitales de reproducción musical como iTunes, Spotify, Apple Music y YouTube.

Shakira, además de regresar a Miami con Milan y Sasha, también se va a preparar para su asistencia en los Premios Juventud 2023 de la cadena Univision en Puerto Rico. Además de estar nominada en varias categorías, recibirá un galardón como Agente de Cambio por su labor filántropa en la educación de miles de niños, a través de su Fundación Pies Descalzos. No cabe duda que la colombiana es la mujer del año.

Shakira en desfile de Fendi en el marco de la Semana de la Moda en París 2023. Foto: Jacopo M. Raule/Getty Images for Fendi.

