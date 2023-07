Shakira mostró bastante en transparencias y repitió pantalón en Londres

La cantante colombiana Shakira no ha dejado de ser centro de atención durante todo el fin de semana y lo que ya va de semana. Su estancia en Europa ha ido entre la Semana de la Moda de París y el Grand Prix de Gran Bretaña, donde fue a ver a Lewis Hamilton correr en la Fórmula 1, también hubo momentos para socializar desde Londres. View this post on Instagram A post shared by SHAKIRA (@portalshakira)

Shakira llegó al famoso Chiltern Firehouse con un bodysuit transparente, que dejaba a la vista su lencería negra y su abdomen de acero. Sin embargo, los más fanáticos de la intérprete de Acróstico y Copa Vacía no dejaron pasar un detalle por alto. La colombiana repitió pantalón, el mismo negro de raya blanca que le vimos en el Acuario de París, cuando estrenó el videoclip del tema junto a Manuel Turizo.

Shakira acompañó su look con las famosas plataformas Converse que está usando y que están muy de moda. También una gorra de equipo de béisbol. Como accesorio tenía un mini bolso cruzado de Balenciaga, una de las marcas preferidas de la ex de Gerard Piqué. Con estas fotografías, ha dejado claro que está más guapa que nunca a sus 46 años. View this post on Instagram A post shared by ✨Camila Cárdenas✨ (@fans.de.shakira_)

Shakira cautiva Londres con transparencias Fendi

Pero ese no es el único taco de ojo que ha dado la cantante colombiana. Desde que llegó Europa a dejar a sus hijos Milán y Sasha con su papá, el presidente de la Kings League Gerard Piqué, Shakira no ha dejado de presumir lo bien que está.

Primero fue un desfile en la Semana de la moda de París, donde unas letras que componen la palabra NO decoraban su pecho. Se trataba del evento de los diseñadores Viktor&Rolf y la pieza que Luciow la colombiana fue una que es lo mismo diseñaron J.Lo para un video. La cantante explicó parece momento como se sentía con el atuendo.ç Shakira en la Semana de la Moda en París 2023. Foto: The Grosby Group.

Foto: Grosby Group

Después estuvo justamente en el desfile de Fendi junto a Cardi B y a Camila Cabello. Ahí se mostró divertida y disfrutando del momento social. Pero hoy volvió a sorprender al abrir un vestido Fendi y mostrar su lencería transparente con logotipos alrededor del mismo y que presumió su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Shakira apoya a Lewis Hamilton en la F1

Lo comenzó con un rumor, ahora parece tener más sentido. Apenas Shakira volvió a Miami después de vivir 12 años en Barcelona y asistió a una carrera de la Fórmula 1. Esto y algunos paseo junto al corredor Lewis Hamilton habían levantado ciertos rumores de qué entre ellos había algo más que una amistad. Este fin de semana, las certezas vuelven a rodar sobre esta historia. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Shakira llegó con un outfit bastante moderno de pantalón de cuerina y una blusa sin mangas de jean y muy sonriente junto a una de sus mejores amigas. Muchos hablan de cómo la cantante colombiana es un amuleto para Lewis Hamilton. En esta oportunidad, él quedó de tercer lugar en el Grand Prix de Gran Bretaña Fórmula 1. Shakira en el F1 Grand Prix de Miami. Foto: Chris Graythen/Getty Images.

Foto: Getty Images

Jordi Martin corresponsal del programa Univision El Gordo y La Flaca, fue el que aseguró hace unas semanas que la intérprete del Waka Waka y Hamilton se estaban conociendo y pasando un tiempo agradable.

