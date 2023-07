Cardi B canta como Shakira y esta muestra su filtro sirena por Copa Vacía en Instagram

Las cantantes Shakira, Cardi B y Camila Cabello gozaron un mundo y parte de la siguiente galaxia en el desfile de Fendi en la Semana de la Moda en París. Minutos después que la exponente de Hip Hop y la de pop y género urbano posaran juntas, la esposa de Offset dejó claro la admiración que siente por la cantante colombiana. Cardi B, Camila Cabello y Shakira en el desfile de Fendi en La Semana de la Moda de París. Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images.

Foto: Getty Images

“Realmente desearía que Hennessy (su hermana) estuviese aquí. Estoy muy orgullosa de ella. Ya sabes, ella es una leyenda. Shakira no había hecho música en un largo tiempo… Ella viene de un divorcio. Ella viene tan fuerte. Ella está haciendo muy buena música haciéndome querer como solo tengo problemas en mi matrimonio…. No te gustaría. A veces sería cómo … Sus canciones han sido tan buenas… Todas ellas…”, dijo Cardi B.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía…”, frase la canción Monotonía, la segunda que le escribió Shakira a Gerard Piqué antes de “Te Felicito” junto a Rauw Alejandro. Misma que también entonó Cardi B: “Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa…”. Lo increíble es que la intérprete de Bodak Yellow y Ring lo hizo en perfecto español.

Horas después, Shakira hacía alarde en Instagram de un filtro a propósito del tema Copa Vacía, en el cual sus fans puedes aparecer como una sirena. “Quiero ver sus vídeos. Diviértanse con él”, fue parte de lo que escribió. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Shakira usó vestido que decía no en la semana de la moda de París

La cantante llegó al desfile de Viktor & Rolf con un traje del dúo de diseñadores, que hicieron hace unos años y que usó Jennifer López en un momento. La palabra NO se veía en relieve decorando el pecho de la cantante colombiana. A quien se le vio sonreír y posar durante dos días seguidos con la cantante también, pero de origen cubano Camila Cabello. A Shakira y Camila Cabello les encanta la moda. Foto: The Grosby Group.

Foto: Grosby Group

Esta última publicó en sus redes sociales la foto con la intérprete de Copa Vacía y Acróstico y admitió haber sido un afán durante toda su vida, tal cual como Cardi B. Shakira tuvo oportunidad de explicar ante una reportera el porqué de su look: “Está sobrevalorado. Me identifico con NO, una palabra tan poderosa. Es emocionante estar aquí por el show”. Shakira en la Semana de la Moda en París 2023. Foto: The Grosby Group.

Foto: Grosby Group

Shakira presumió bodysuit transparente en Acuario de París

Una temática completamente submarina, tal cual como su video con Manuel Turizo Copa Vacía, Shakira llegó con un bodysuit transparente valorado en casi $500 y unos cargos pants negros de línea blanca. A su llegada dijo: “Me dijeron que había una sirena, así que he tenido que venir a verlo por mí misma”. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

El videoclip se proyectó en una pantalla que estaba dentro una piscina. Todo alrededor, incluyendo la comida y los snacks, eran con temas del mar: conchas, perlas, peces, etc. Habló entonces de cómo esta nueva canción junto a su paisano colombiano representa el momento que está viviendo actualmente y como trata de reconstruir el nido.

