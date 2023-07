Shakira usó bodysuit transparente y armó tremenda fiesta en el Acuario de París

La cantante colombiana Shakira aprovechó su viaje a Europa no solo para dejar a Milan y Sasha con Gerard Piqué en Barcelona, sino para hacer todo un escándalo positivo en la Semana de la Moda de París con su outfit. Además, está en plena gira promocional, por así decirlo, de su nuevo tema con su paisano colombiano y cantante de género urbano Manuel Turizo y el tema de ambos, Copa Vacía.

Así que Shakira que aprovechó que está en la ciudad del amor, París, e hizo un lanzamiento por todo lo alto. Una de las cosas que más llamó la atención fue su look, el cual estaba compuesto por un bodysuit transparente David Koma y que cuesta unos $470 dólares aproximadamente.

Shakira llegando a la Fiesta por su lanzamiento de "Copa Vacía" aquí en París.🇵🇾pic.twitter.com/0pflTZJZpH— Shakira Site (@Shakira__site) July 5, 2023

A su enterizo traslúcido, le sumó un toque deportivo, muy típico de Shakira, con unos cargo pants negros de rayas blancas. Copa Vacía, según la propia colombiana, habla de cómo una sirena de pronto se ve rodeadas de puras ratas en un basurero y resurge. Eso a propósito de lo que dijo sobre su separación del ex F.C. Barcelona y su mudanza a Miami junto a Milan y Sasha: “Estoy reconstruyendo el nido”. Shakira dejando Barcelona con Milan y Sasha. Foto: 2023 Zuma Press/The Grosby Group

Además, la colombiana usó el cabello con un tono baby rose para el videoclip de Copa Vacía, muy parecido al de Karol G actualmente. Esto sin mencionar las escenas de cerca con el galán Manuel Turizo. Con quien además protagonizó un divertido juego recientemente. https://www.instagram.com/reel/CuKgjsCuIdn/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f12090e1-cf5f-4e2d-93a7-6886d2fe9280

Shakira armó una fiestota inmensa en el Acuario de París

La temática de la fiesta fue el mundo submarino, por supuesto. El público se aglomeró entonces en las afueras del Acuario de París, no pararon de gritar su nombre y pedirle fotos. Tampoco de mostrarle su apoyo en los momentos tan difíciles por los que ha pasado recientemente. Mismos que ella ha dejado claro a través de sus canciones después de su separación: Te Felicito, Monotonía, BZRP Music Sessions #53, TQG con Karol G, Acróstico y más recientemente esta. View this post on Instagram A post shared by El Aguante de Shakira 💪🇦🇷 (@elaguantedeshakira) Deslizar a la derecha.

Copa Vacía viene entonces hablar de ese nuevo aire de la colombiana en su vida personal y así lo dejó claro en lanzamiento del tema. “Me dijeron que había una sirena, así que he tenido que venir a verlo por mí misma”, se le escuchó decir, amén de explicar lo que esto significaba para ella. Shakira en el Detrás de cámaras del video oficial de “Copa Vacia”🧜‍♀️ pic.twitter.com/CMXVeKBrVw— Shakira Site (@Shakira__site) July 3, 2023

El video se proyectó dentro de una pecera con peces. Todos los canapés y comida se sirvió era con temas del mar. La canción ya alcanzó un buen número de reproducciones (en arrancada) en Spotify y, hasta el momento de cierre de esta nota, casi rozaba ya los 2,500,000 de reproducciones. Copa Vacia” de @shakira & @ManuelTurizoMTZ debuta con 2,353,843 streams en Spotify. pic.twitter.com/OuDfRtlOpE— Shakira Site (@Shakira__site) July 1, 2023

Shakira lanzó un poderoso “NO” con su look en la Semana de la Moda en París

Shakira llegó al desfile de Viktor & Rolf en París vistiendo un vestido que ellos habían diseñado años atrás y que tenía unas letras en relieve: “NO”. Este par de diseñadores de la alta costura en algún momento también hicieron una campaña que decía: “Say NO to Fashion”. Shakira en la Semana de la Moda en París 2023. The Grosby Group.

Por la época en su vida en la que se encuentra la colombiana, una reportera le preguntó sobre su look: “Está sobrevalorado. Me identifico con NO, una palabra tan poderosa. Es emocionante estar aquí por el show”, dijo la colombiana con una sonrisa pícara en la cara. View this post on Instagram A post shared by Shakira Colombia🇨🇴 (@shakira__1977)

El día de hoy además se ha dejado ver llegando al desfile de Fendi con una falda de pantalón y después sentada en primera fila junto a Camila Cabello, Cardi B. La cubana confesó hace pocos días que estaba feliz de conocer a uno de sus ídolos de infancia como lo fue Shakira para su generación y varias más. Shakira, Camila Cabello y Cardi B durante el desfile de Fendi en la Fashion week de París.🇨🇵 pic.twitter.com/LttaTBRGi5— Shakira Site (@Shakira__site) July 6, 2023

